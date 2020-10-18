ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брат Хабиба госпитализирован в Абу-Даби. Его бой на UFC 254 отменен

18.10.2020 17:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в одну из больниц Абу-Даби, сообщает sports.ru.

«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией.

Но, несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби, ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае.

Выздоравливай, братишка, значит так было суждено», — рассказал Хабиб Нурмагомедов.

Умар должен был выступить в карде турнира UFC 254 против казахстанца Сергея Морозова, но этот бой отменен.

В активе Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). Спортсмен подписал контракт с UFC в феврале, но до сих пор не дебютировал в бойцовском чемпионате.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У бойца наблюдается высокая температура и рвота.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Правда тела". Какие продукты на самом деле вредные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.10.2020
Mir24.TV Belarus
18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика