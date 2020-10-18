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Брат Хабиба госпитализирован в Абу-Даби. Его бой на UFC 254 отменен
Источник материала: Tut.by
Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в одну из больниц Абу-Даби,
«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией.
Но, несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби, ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае.
Выздоравливай, братишка, значит так было суждено», — рассказал Хабиб Нурмагомедов.
Умар должен был выступить в карде турнира UFC 254 против казахстанца Сергея Морозова, но этот бой отменен.
В активе Умара Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). Спортсмен подписал контракт с UFC в феврале, но до сих пор не дебютировал в бойцовском чемпионате.
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У бойца наблюдается высокая температура и рвота.
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