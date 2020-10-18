Тысячи участников Партизанского марша шагают по микрорайону Серебрянка

Колонна участников Партизанского марша дошла до площади Ванеева и свернула в сторону микрорайона Серебрянка.



Фото: Ольга Шукайло / БелаПАН.

Здесь участники Партизанского марша вышли на проезжую часть проспекта Рокоссовского. По сообщениям телеграмм-каналов, в сторону улицы Олега Кошевого и автовокзала "Восточный" выехала большая колонна автозаков и много микроавтобусов в силовиками. На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова милиция перекрыла проспект в сторону гипермаркета "Гиппо".

По ходу движения количество демонстрантов уменьшилось — часть людей разошлась.