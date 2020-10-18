|
В Беларуси на акциях протеста задержаны более 50 человек
Источник материала: Партизан
В Минске и других белорусских городах 18 октября проходят очередные акции протеста, в воскресенье это Марши партизан. Задержания участников мирных протестных акций начались еще до их начала. На 17:00 по минскому времени были задержаны более 45 человек,
Еще как минимум о пяти задержанных в Бресте сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Известно также, что в Минске задержан журналист издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров, а в Светлогорске – правозащитница центра "Весна" Елена Маслюкова. В Бресте задержаны фотограф Бинокля и "Брестской газеты" Роман Чмель и внештатник "Брестской газеты" Максим Хлебец, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
В МВД Беларуси сообщили, что силовики стреляли резиновыми пулями в воздух, потому что якобы в них кидали камни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске и других белорусских городах 18 октября проходят очередные акции протеста, в воскресенье это Марши партизан. Задержания участников мирных протестных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)