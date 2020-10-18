В Беларуси на акциях протеста задержаны более 50 человек









Еще как минимум о пяти задержанных в Бресте сообщает белорусская служба Радио Свобода.





Известно также, что в Минске задержан журналист издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров, а в Светлогорске – правозащитница центра "Весна" Елена Маслюкова. В Бресте задержаны фотограф Бинокля и "Брестской газеты" Роман Чмель и внештатник "Брестской газеты" Максим Хлебец, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.





В МВД Беларуси сообщили, что силовики стреляли резиновыми пулями в воздух, потому что якобы в них кидали камни.