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В Беларуси на акциях протеста задержаны более 50 человек

18.10.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске и других белорусских городах 18 октября проходят очередные акции протеста, в воскресенье это Марши партизан. Задержания участников мирных протестных акций начались еще до их начала. На 17:00 по минскому времени были задержаны более 45 человек, сообщает правозащитный центр "Весна".



Еще как минимум о пяти задержанных в Бресте сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Известно также, что в Минске задержан журналист издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров, а в Светлогорске – правозащитница центра "Весна" Елена Маслюкова. В Бресте задержаны фотограф Бинокля и "Брестской газеты" Роман Чмель и внештатник "Брестской газеты" Максим Хлебец, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В МВД Беларуси сообщили, что силовики стреляли резиновыми пулями в воздух, потому что якобы в них кидали камни.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Минске и других белорусских городах 18 октября проходят очередные акции протеста, в воскресенье это Марши партизан. Задержания участников мирных протестных...
 
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