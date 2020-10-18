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Линор Горалик: «Все, что могу пожелать, – победы малой кровью»
Источник материала: Партизан
Известный российский маркетолог, преподаватель и писательница поддержала белорусов.
– Мне хочется, чтобы люди, которые сейчас выходят на протесты и демонстрации, как можно скорее добились своего, – сказала по видеосвязи на фестивале Pradmova Линор Горалик. – Мне хочется, чтобы Беларусь стала страной, которой белорусы хотят видеть. Мне хочется, чтобы закончился кошмар, в котором народ сейчас живет. Мне очень страшно за каждого, кто сейчас выходят на улицы, и все, чего я хочу пожелать, – победы малой кровью.
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Известный российский маркетолог, преподаватель и писательница поддержала белорусов.
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