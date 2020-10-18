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Колонна "партизан" разделилась на две части, которые пошли разными маршрутами

18.10.2020 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова участники Партизанского марша остановились, чтобы решить, куда двигаться дальше. 

Колонна "партизан" разделилась на две части, которые пошли разными маршрутами

Колонна "партизан" разделилась на две части, которые пошли разными маршрутами

Мнения разделились. В итоге большинство демонстрантов продолжили движение вперед, другая часть колонны направилась по Плеханова в сторону Партизанского проспекта.

Количество участников марша уменьшилось, но их по-прежнему много — тысячи, сообщают корреспонденты БелаПАН.

Основная часть демонстрантов дошла до перекрестка проспекта Рокоссовского с улицей Малинина, после чего люди начали расходиться.

Тем временем произошли задержания участников марша, которые находились в хвосте колонны. По словам очевидцев, это произошло возле пересечения проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова. Людей задерживали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, начальник которого — Николай Карпенков — 16 октября по телеканалу "Беларусь 1" обещал "гуманно применять оружие, в том числе и огнестрельное", в отношении протестующих. Пользователи соцсетей сообщают о продолжающихся задержаниях на Партизанском проспекте в районе мотовелозавода, причем людей задерживают бессистемно.

Сообщается также, что по проспекту Рокоссовского, в сторону ушедшей колонны, поехало примерно 20 мини-автобусов с силовиками и автозак. 

 
 
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На перекрестке проспекта Рокоссовского с улицей Плеханова участники Партизанского марша остановились, чтобы решить, куда двигаться дальше. 
 
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