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Возле «Мотовело» силовики заблокировали авто, последовало жесткое задержание (видео)
Источник материала: Onliner
Основные события, связанные с протестами в Минске, происходят сегодня на Партизанском проспекте, туда же стянуты силы силовиков. На видео, которое прислала в
Наша читательница рассказала корреспонденту Onliner, что все произошло сегодня примерно в 17:00. По ее словам, в синий автомобиль сел парень, который убегал от преследовавших его силовиков. Машину с двух сторон заблокировали микроавтобусы. Водитель съехал с дороги на зеленую зону, чтобы таким образом объехать препятствие, затем вернулся на дорогу и продолжил движение. Однако совсем скоро машина была уже окончательно заблокирована тремя микроавтобусами. Люди в черном вытащили всех, кто находился в этом автомобиле. Были слышны хлопки.
Очевидцы видели, как задержанных усадили в микроавтобус.
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Основные события, связанные с протестами в Минске, происходят сегодня на Партизанском проспекте, туда же стянуты силы силовиков. На видео, которое прислала...
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