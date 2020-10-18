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Возле «Мотовело» силовики заблокировали авто, последовало жесткое задержание (видео)

18.10.2020 18:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Основные события, связанные с протестами в Минске, происходят сегодня на Партизанском проспекте, туда же стянуты силы силовиков. На видео, которое прислала в чат-бот Onliner наша читательница, попал один из эмоциональных эпизодов: возле «Мотовело» силовики заблокировали автомобиль. Водитель пытался уехать, но безуспешно — последовало жесткое задержание.

Наша читательница рассказала корреспонденту Onliner, что все произошло сегодня примерно в 17:00. По ее словам, в синий автомобиль сел парень, который убегал от преследовавших его силовиков. Машину с двух сторон заблокировали микроавтобусы. Водитель съехал с дороги на зеленую зону, чтобы таким образом объехать препятствие, затем вернулся на дорогу и продолжил движение. Однако совсем скоро машина была уже окончательно заблокирована тремя микроавтобусами. Люди в черном вытащили всех, кто находился в этом автомобиле. Были слышны хлопки.

Очевидцы видели, как задержанных усадили в микроавтобус.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Основные события, связанные с протестами в Минске, происходят сегодня на Партизанском проспекте, туда же стянуты силы силовиков. На видео, которое прислала...
 
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