Около 100 тысяч человек собрались в воскресенье на Партизанский марш

Источник материала: Ежедневник

Несмотря на то, что власти заблаговременно перекрыли шесть станция метро, протестующий на этот раз оказались хитрее и собрались в нетрадиционном месте.

Перекрытые шесть станция метро ("Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская", "Пролетарская") ничего на этот раз властям не дали, так как протестующие собрались в совершенно другом месте и на этот раз им не смогли помешать.

В принципе, уже по названию воскресного марша, который назвали Партизанским, можно было догадаться, что ни Стелла, ни Площадь Независимости и другие облюбованные протестующими места на этот раз не будут использованы. По штаб силовиков, похоже, не отличается сообразительностью, хотя по их же словам, у них в каждом чате протестов сидит по сотруднику. На этот раз силовики оказались не готовы к новому маршруту протестующих, поэтому не смогли помешать им собраться на том самом Партизанском проспекте. Перекрытие проспекта и прилегающих улиц постфактум уже ничего не смогло изменить. Силовики, по сути, оказались бессильны и вынуждены были лишь наблюдать и на последнем этапе при помощи спецтехники заворачивать огромную колонну протестующих. По этой же причине обошлось без массовых задержаний. Против многотысячной колонны пойти в наступление власти не решились, поэтому ограничились лишь незначительными задержаниями людей, которые уже уходили от колонны и оставались одни. Либо уезжали домой на машине: такие машины отслеживали и потом, когда они оставались без поддержки, штурмовали.