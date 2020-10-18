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Видеофакт: Неизвестные с дубинками разбивают окно квартиры
Источник материала: Партизан
Силовики пугают белорусов провокациями. И они есть.
На Партизанском проспекте неизвестные с дубинками забрались на козырек магазина и… выбили окно в квартире. А после туда залезли. Девушка, которая прислала это видео, указала на это людям в форме милиции, те «кивнули и уехали»:
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Силовики пугают белорусов провокациями. И они есть.
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