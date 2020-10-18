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"Торпедо-БелАЗ" разгромило "Смолевичи"

18.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 октября на стадионе "Озёрный" жодинский "Торпедо-БелАЗ" разгромил ФК "Смолевичи" со счётом 4:1. Первый тайм закончился вничью, 1:1, но во втором команда Юрия Пунтуса забила сопернику ещё три гола.


Команда "Торпедо-БелАЗ" во время матча с ФК "Смолевичи" / сайт "Торпедо-БелАЗ"

Матч прошёл в рамках 26-го тура возобновленного Чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. И "Торпедо-БелАЗ" сейчас сражается за 4-е место в гонке. ФК "Смолевичи" — аутсайдеры Чемпионата.

Кроме того, 18 октября проходит ещё несколько матчей. В 16:00 начали поединок "Ислочь" и "БАТЭ". Обе команды, пишет TUT.by, решают сегодня очень важные для себя задачи: "Ислочь" борется за лигу Европы, БАТЭ — за победу в белорусском чемпионате, без которой команде не видать доходов от Лиги чемпионов. 

В 18:00 солигорский "Шахтёр" примет в гостях минское "Динамо". В 20:00 сыграют "Динамо-Брест" и "Рух". 

В турнирной таблице по-прежнему лидирует БАТЭ: в 25-ти матчах команда завоевала 49 очков. На втором месте — "Нёман": 26 матчей и 47 очков, тройку лидеров закрывает "Шахтёр" с 24-мя матчами и 46-ю очками.
 
Теги: Брест
 
 
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18 октября на стадионе "Озёрный" жодинский "Торпедо-БелАЗ" разгромил ФК "Смолевичи" со счётом 4:1. Первый тайм закончился вничью, 1:1, но во втором команда Юрия Пунтуса...
 
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