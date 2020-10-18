|
Валерий Исаев: 7 клубов предлагали аренду Шкурина, но мы решили остаться в ЦСКА до конца года
Источник материала: Партизан
Агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, сообщил, что его клиент не намерен менять команду до закрытия нынешнего трансферного окна.
"Илья может перейти в "Тамбов"? Это чепуха. Месяц назад предлагали, но мы отказались. Еще 7 клубов снизу предлагали аренду, но решили остаться до конца года и потом определиться", — сказал Исаев.
В текущем сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА 3 матча и забил 1 гол.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, сообщил, что его клиент не намерен менять команду до закрытия нынешнего трансферного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)