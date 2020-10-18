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Избитый владелец цветочного магазина вместе с семьёй покинул Беларусь
Источник материала: Партизан
Избитый владелец цветочного магазина Максим Хорошин вместе с семьёй покинул Беларусь.
Максим Хорошин обратился к белорусам / instagram
Максим записал видео, в котором рассказывает, что, хотя это было и не просто, он находится на реабилитации в одной из стран Балтии и собирается вернуться, передает
"Большое спасибо за всю ту помощь, которую вы оказали моей семье. Для меня это очень важно. Я бы сделал то же самое для вас, и точно ещё сделаю. Я обязательно вернусь, буду привозить букеты и буду вас радовать. Потому что мы точно победим", — сказал Максим на видео. А в посте к ролику добавил:
"Я только сейчас выдохнул, обнял сына, супругу и разрыдался. От былого страха и от той поддержки, которую я получил от Вас".
Максима Хорошина задержали неизвестные в балаклавах во дворе его дома. Через два часа после задержания появилось шокирующее видео, на котором медики выводят Максима из Первомайского РУВД. В больнице доктора зафиксировали у Максима отёк внутренних органов, отёк машонки, подозрение на перелом голёнки, перелом носа, черепно-мозговую и другие травмы.
Во время протестных акций Максим дарил прохожим цветы.
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Избитый владелец цветочного магазина Максим Хорошин вместе с семьёй покинул Беларусь.
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