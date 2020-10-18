Флагман Samsung Galaxy S21 Ultra показали со всех сторон до анонса. Что известно о смартфоне

Источник материала: Tut.by

В январе следующего года компания Samsung может представить новые флагманские смартфоны серии Galaxy S21. Недавно в Сеть попали рендеры с дизайном начальной модели линейки — S21. А теперь инсайдер @OnLeaks показал на качественных изображениях «старший» Galaxy S21 Ultra.



Фото: OnLeaks

Инсайдер еще раз отметил: точного названия гаджетов он на данный момент не знает. Скорее всего, они будут предлагаться как Galaxy S21, но могут поступить в продажу и под названием Galaxy S30.

Так или иначе топовая модель с приставкой Ultra получит экран диагональю от 6,7 до 6,9 дюйма. В его центре разместится миниатюрный вырез под фронтальную камеру. Таким образом, слухи о том, что хотя бы один из готовящихся к релизу гаджетов линейки оснастят селфи-камерой под экраном, не оправдываются.









OnLeaks добавляет: Galaxy S21 Ultra по габаритам будет таким: 165,1×75,6×8,9 мм (10,8 мм с учетом выпирающей камеры). Блок с камерой включает четыре сенсора. Вероятно, два из них будут отвечать за оптическое увеличение (телефото/перископ), еще один за съемку с широким углом, последний — за обычные фото. Рядом располагается светодиодная вспышка.

Инсайдер поделился еще одним пока неподтвержденным слухом. Якобы Galaxy S21 Ultra будет поддерживать работу с пером S Pen, которое предлагается в линейке Galaxy Note. При этом информатор утверждает, что места в корпусе смартфона под хранение стилуса не предусмотрено.



Фото: OnLeaks

Если презентация линейки Galaxy S21 пройдет в январе, то в продажу новинки могут поступить уже в феврале следующего года.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Samsung: