Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрем. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

Где, кроме АЭС, можно встретить ядерный реактор? Оказывается, где угодно: внутри атомного ледокола, на плавучей электростанции, в груди пациента с кардиостимулятором, на производстве полиэтилена и резины, на складе зерна, внутри космического спутника.

Где еще применяются радиация и распад ядра? Разобраться в вопросе помог заместитель директора Института ядерной физики и технологий МИФИ, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов, доктор наук Георгий Тихомиров.

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