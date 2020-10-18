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Мы все умрем. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

18.10.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Радиация и распад ядра в быту, химии, медицине

Где, кроме АЭС, можно встретить ядерный реактор? Оказывается, где угодно: внутри атомного ледокола, на плавучей электростанции, в груди пациента с кардиостимулятором, на производстве полиэтилена и резины, на складе зерна, внутри космического спутника.

Где еще применяются радиация и распад ядра? Разобраться в вопросе помог заместитель директора Института ядерной физики и технологий МИФИ, профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов, доктор наук Георгий Тихомиров.

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Где, кроме АЭС, можно встретить ядерный реактор? Оказывается, где угодно: внутри атомного ледокола, на плавучей электростанции, в груди пациента с...
 
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