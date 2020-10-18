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Что это было? Неизвестные с дубинками залезли в окно дома на Партизанском проспекте (видео)

18.10.2020 20:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во время «Партизанского марша» на Партизанском проспекте, 19, неизвестные в гражданской одежде и с дубинками в руках забрались в окно на втором этаже многоэтажного жилого дома. Наша читательница утверждает, что мужчины выбили окно и залезли внутрь. Фрагмент этого странного эпизода попал на видео.

Это произошло примерно в 15:45. Девушка говорит, что она обратила внимание милиционеров на происходящее, но они только кивнули и уехали, ничего не объяснив.

Мы обратились в пресс-службу МВД, чтобы выяснить, что это были за люди и, если это действительно были представители силовых структур, зачем им понадобилось пробираться через окно.

Если вы что-то знаете о произошедшем, пишите на dm@onliner.by или присылайте информацию в чат-бот.

 
 
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Сегодня во время «Партизанского марша» на Партизанском проспекте, 19, неизвестные в гражданской одежде и с дубинками в руках забрались в окно на втором этаже...
 
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