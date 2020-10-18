В воскресенье в Амстердаме, состоялась акция солидарности с белорусским народом

Источник материала: Ежедневник

Белорусская община провела акцию солидарности и поддержки белорусов, который, уже третий месяц, борется за свободу против репрессивного режима бывшего президента Лукашенко.

Как отметили в общине, несмотря на проигранные выборы, Лукашенко продолжает удерживать власть путем государственного террора.

«Мартин Лютер Кинг говорил, что несправедливость где-либо угрожает справедливости везде, ведь успех режима, которых держится исключительно на насилии, может показать другим режимам, что можно угнетать народы безнаказанно», - отметили в общине.

Организаторы акции обратили внимание на то, что победа народа еще не достигнута. Несмотря на это, поразительная отвага белорусов, продолжающих борьбу исключительно мирными методами, заслуживает уважения и поддержки международной общественности.

Организаторы заявили, что происходящее сегодня в Беларуси - это апофеоз полицейского насилия: на данный момент известно о более чем тысяче случаев пыток, а также три случая сексуального насилия и шесть смертей. Участники акции попытались донести что это происходит прямо сейчас, в 21 веке, в географическом центре Европы, в стране, которая граничит со странами ЕС.

Участники акции призвали поддержать белорусов в их борьбе и пожелали им скорее достигнуть поставленных целей:

1. Отставка Лукашенко.

2. Освобождение всех политических заключенных.

3. Наказание всех причастных к насилию.

4. Проведение честных и прозрачных выборов.

Участники акции собрались на центральной площади Амстердама. Были розданы листовки и буклеты с информацией о происходящем в РБ. Акция привлекла внимание жителей и гостей города. Всего в акции приняло участие порядка 40 человек.