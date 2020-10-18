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Правозащитники сообщают о более 100 задержанных на акциях протеста в Беларуси
Источник материала: Партизан
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более 100 человек.
В списке "Весны" уже 108 человек. Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Светлогорске, Фаниполе.
Самая массовая несанкционированная акция прошла в Минске, протестующие прошли маршем по Партизанскому проспекту. Власти пытаются убедить себя и всех, что протесты сдуваются. Но смотрите сами, как выглядел марш на 71-й день протестов.
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По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более 100...
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