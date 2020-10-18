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Дерби белорусских тренеров в РПЛ завершилось победой команды Ганчаренко

18.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Московский футбольный клуб ЦСКА под руководством белоруса Виктора Ганчаренко обыграл ФК "Динамо" в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

"Бело-синих" временно возглавлял еще один белорусский тренер – Александр Кульчий, который заменил нового наставника "Динамо" немца Сандро Шварца, который не успел приехать в РФ из-за проблем с оформлением документов.

Игра между командами состоялась в воскресенье 18 октября на стадионе армейцев в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

В составе команды Ганчаренко забитыми мячами отметились Константин Кучаев (51-я минута), Чидера Эджуке (54) и Игорь Дивеев (67).

После 11 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" – седьмую.
 
 
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Московский футбольный клуб ЦСКА под руководством белоруса Виктора Ганчаренко обыграл ФК "Динамо" в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.
 
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