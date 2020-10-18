Стихотворение известного барда Александра Баля читает актер театра и кино Александр Ильин.









Александр Баль — Сын страны





Сын страны пришёл домой с работы.

Служба непростая у мальчонки, —

Всё в кровище: гимнастёрка, боты,

Латы, шлем. А главное – ручонки.





За паёк, за новые погоны

Служит, жопу рвёт, как не порвётся…

«Мама, дай мне денег на патроны, —

Я тебя спасаю от народца!





За тебя уже готов стрелять я

По тебе, моя родная мама.

Ведь с таким народцем мы не братья,

Что поднялся гордо и упрямо.





Будь их сотни, тыщи, миллионы,

Будь хоть все-все-все – готов я к бою!

Только дай мне денег на патроны,

Ну и драников ещё с собою.





Нам толпа кричала, будто все мы,

Мы, — твои солдаты, — не здоровы,

И что мы напрасно носим шлемы,

Потому что явно безголовы;





Будто «Вермахт» – это наше имя…

Батька наш – кровавый, а не кровный.

Ох, пора мне разобраться с ними!

Мама, дай мне денег на патроны!





Пусть же каждый на себя пеняет,

Что в кровище прихожу с работы.

Пусть народец истину познает,

И запомнит, кто здесь патриоты!»





И шептала мама еле слышно

Разглядев своё дурное чадо —

«Господи, да как же это вышло,

Что мальчонка мой — исчадье ада!?»





Глубже стала каждая морщинка,

И седее каждый завиточек…

«Ты же весь в крови, моя кровинка!

Как теперь отмоешься, сыночек?





Как же я такое допустила,

Чтоб дитё моё не понимало,

Что на свете нет такого мыла,

Чтобы кровь народную смывало!





Я ж тебе с душою песни пела,

Жопку целовала, пеленая…

Как же я тебя не доглядела?

Со стыда теперь сгореть должна я?»





Всё красней кровавые ручонки.

Мама плачет, дома пахнет гарью.

Кто же был примером для мальчонки,

Что мальчонка этот вырос тварью?





Ах, помилуй, Господи Иисусе! —

Ведь вовек такого не бывало,

Чтобы в синеокой Беларуси

Родина солдата проклинала…