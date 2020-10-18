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Прокурор Минска объяснил, почему марши «ябатек» не разгоняют резиновыми пулями и водометами

18.10.2020 20:41 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В эфире СТВ появилось интервью с Олегом Лаврухиным, прокурором Минска. В том числе этот человек рассказал, почему силовики не разгоняют провластные марши, которые проходят под лозунгом «За батьку». 

Оказывается, такие акции не попадают под закон о «О массовых мероприятиях», потому что «власти» дают разрешение на их проведение. 

«Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов, как на пикетах (не будем дословно приводить их содержание), никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе.

Никто никого не задерживает. Причем это не противоречит закону «О массовых мероприятиях», поскольку, что касается этих провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов». 

Без коменнтариев. 

 
Теги: Минск
 
 
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В эфире СТВ появилось интервью с Олегом Лаврухиным, прокурором Минска. В том числе этот человек рассказал, почему силовики не разгоняют провластные марши, которые...
 
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