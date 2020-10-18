Прокурор Минска объяснил, почему марши «ябатек» не разгоняют резиновыми пулями и водометами

Источник материала: KYKY

В эфире СТВ появилось интервью с Олегом Лаврухиным, прокурором Минска. В том числе этот человек рассказал, почему силовики не разгоняют провластные марши, которые проходят под лозунгом «За батьку».

Оказывается, такие акции не попадают под закон о «О массовых мероприятиях», потому что «власти» дают разрешение на их проведение.

«Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов, как на пикетах (не будем дословно приводить их содержание), никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе.

Никто никого не задерживает. Причем это не противоречит закону «О массовых мероприятиях», поскольку, что касается этих провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов».

Без коменнтариев.