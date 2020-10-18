Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира «за борьбу с режимом»

Источник материала: KYKY

Сегодня в Осло депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль объявил , что выдвинул на Нобелевскую премию мира 2021-го трех главных женщин беларуской политики этого лета – Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.

Гейр Тоскедаль уверен, что они заслужили премию «за свою борьбу за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Беларуси».

Также депутат хочет верить, что выдвижение их на Нобелевку «привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе против последнего диктатора Европы».

Напомним, в сентябре лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС Дональд Туск также предлагал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на премию мира.

Фото обложки: Канаплев+Лейдик