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Тихановскую, Колесникову и Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира «за борьбу с режимом»
Источник материала: KYKY>
Сегодня в Осло депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль
Гейр Тоскедаль уверен, что они заслужили премию «за свою борьбу за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Беларуси».
Также депутат хочет верить, что выдвижение их на Нобелевку «привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе против последнего диктатора Европы».
Напомним, в сентябре лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС Дональд Туск также предлагал выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на премию мира.
Фото обложки: Канаплев+Лейдик
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Сегодня в Осло депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль объявил, что выдвинул на Нобелевскую премию мира 2021-го трех...
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