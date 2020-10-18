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Археологи в Перу обнаружили 37-метровый геоглиф кошки на плато Наска. Ему больше 2 тысяч лет

18.10.2020 21:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На плато Наска в Перу обнаружили геоглиф кошки, сообщается на сайте Министерства культуры страны. Длина изображения — 37 метров, толщина линий — 30−40 сантиметров, пишет TJournal.


Фото Министерства культуры Перу

Фигура была едва видна и могла навсегда исчезнуть из-за расположения на крутом склоне холма и эрозии почвы, говорится в заявлении министра культуры. Как отмечено в сообщении, судя по стилистическим особенностям, фигура относится к периоду позднего Паракаса (500−100 лет до нашей эры). Это значит, что геоглиф древнее наиболее известных рисунков, которые появились в период с 100 по 200 год нашей эры.

Геоглифы на плато Наска с 1994-го включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они представляют собой в основном геометрические и зооморфные изображения на земле. Их создавали, удаляя гравий с поверхности плато и обнажая более светлый грунт. Ученые все еще не пришли к единому мнению, для чего создали эти фигуры. Фигуры занимают площадь около 450 квадратных километров, они начерчены в период от 500 лет до нашей эры до 500 года нашей эры.

 
 
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