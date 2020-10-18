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Археологи в Перу обнаружили 37-метровый геоглиф кошки на плато Наска. Ему больше 2 тысяч лет
Источник материала: Tut.by
На плато Наска в Перу обнаружили геоглиф кошки,
Фигура была едва видна и могла навсегда исчезнуть из-за расположения на крутом склоне холма и эрозии почвы, говорится в заявлении министра культуры. Как отмечено в сообщении, судя по стилистическим особенностям, фигура относится к периоду позднего Паракаса (500−100 лет до нашей эры). Это значит, что геоглиф древнее наиболее известных рисунков, которые появились в период с 100 по 200 год нашей эры.
Геоглифы на плато Наска с 1994-го включены в список всемирного наследия
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Древнее изображение заметили во время работ по реконструкции смотровой площадки.
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