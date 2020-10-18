ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на понедельник

19.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на понедельник 19 октября из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik
Фотофакт: в Витебске выпал первый снег

По информации синоптиков, погоду в ближайшие сутки в стране будет определять циклон, смещающийся со стороны Польши и Литвы.

"В понедельник 19 октября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", – сообщили в Гидромете.

Там также уточнили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в республике объявлен желтый уровень опасности.

По данным центра, в Минске и Могилеве в понедельник ожидается до +8°С, в Бресте и Гомеле – до +10°С, в Витебске – до +7°С, в Гродно – до +9°С.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с неблагоприятными погодными условиями в республике на 19 октября объявлен желтый уровень опасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
В понедельник в Минске хотят провести провластный митинг, на него зовут пенсионеров со всей страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика