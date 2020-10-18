Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на понедельник 19 октября из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, погоду в ближайшие сутки в стране будет определять циклон, смещающийся со стороны Польши и Литвы.

"В понедельник 19 октября в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду", – сообщили в Гидромете.

Там также уточнили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в республике объявлен желтый уровень опасности.

По данным центра, в Минске и Могилеве в понедельник ожидается до +8°С, в Бресте и Гомеле – до +10°С, в Витебске – до +7°С, в Гродно – до +9°С.