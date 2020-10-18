"Партизанский марш": как прошла акция протеста в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Протест в Минске изменил традиционный маршрут. В это воскресенье участники акции солидарности собрались не у стелы "Минск – город-герой", а на Партизанском проспекте.

Изначально предполагалось, что они пройдут по проспекту до Минской кольцевой дороги, однако силовики скорректировали маршрут участников акции. Проспект перегородили в районе станции метро "Автозаводская", поэтому протестующие повернули в сторону Серебрянки.

Во время акции уже привычно не работал мобильный интернет, несколько станций метро были закрыты.

Милиция подтвердила, что силовики несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, так как демонстранты бросали в них камни. Точное количество задержанных ГУВД Мингорисполкома обещает назвать в понедельник.