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"Партизанский марш": как прошла акция протеста в Минске – видео
19.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Протест в Минске изменил традиционный маршрут. В это воскресенье участники акции солидарности собрались не у стелы "Минск – город-герой", а на Партизанском проспекте.
© Sputnik / Виктор Толочко
Изначально предполагалось, что они пройдут по проспекту до Минской кольцевой дороги, однако силовики скорректировали маршрут участников акции. Проспект перегородили в районе станции метро "Автозаводская", поэтому протестующие повернули в сторону Серебрянки.
Во время акции уже привычно не работал мобильный интернет, несколько станций метро были закрыты.
Милиция подтвердила, что силовики несколько раз стреляли в воздух резиновыми пулями, так как демонстранты бросали в них камни. Точное количество задержанных ГУВД Мингорисполкома обещает назвать в понедельник.
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В эти выходные протестующие сменили точку сбора и провели марш в заводских районах города. Смотрите на видео, как прошла акция в Минске.
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