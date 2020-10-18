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Пятый выпуск четвертого сезона "Ты супер!" – видео

19.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В нынешнем сезоне "Ты супер!" участвуют новые исполнители и финалисты прошлых сезонов. Всего в конкурсе принимают участие 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы.

Youtube / Sputnik Беларусь
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В жюри проекта – известные российские звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и композитор Игорь Крутой.

Напомним, в первом выпуске шоу приняла участие белоруска Даша Чернова, которая ранее дважды участвовала в конкурсе. Талантливая девушка рассказала и некоторые подробности своей дальнейшей творческой карьеры.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.

 
 
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Популярный музыкальный проект "Ты супер!" проводят совместно телеканал НТВ и Международное агентство и радио Sputnik. Смотрите на видео пятый выпуск вокального...
 
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