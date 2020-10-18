Источник материала: Sputnik Беларусь

В нынешнем сезоне "Ты супер!" участвуют новые исполнители и финалисты прошлых сезонов. Всего в конкурсе принимают участие 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы.

В жюри проекта – известные российские звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и композитор Игорь Крутой.

Напомним, в первом выпуске шоу приняла участие белоруска Даша Чернова , которая ранее дважды участвовала в конкурсе. Талантливая девушка рассказала и некоторые подробности своей дальнейшей творческой карьеры.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.