Возле «Мотовело» силовики задержали двух водителей: один был на парковке, другой - уезжал от них по газону

Источник материала: Tut.by

Во время «Партизанского марша» 18 октября в районе мотовелозавода силовики жестко задержали водителя легковушки. Перед этим он пытался уйти от погони по зеленой зоне. Этим же вечером, только на другой стороне улицы, из припаркованной легковушки вывели еще одного водителя и пассажира.

События, попавшие на видео наших читателей, происходили после 17 часов. В это время колонна протестующих была уже на проспекте Рокоссовского, но возле «Мотовело» оказалось много микроавтобусов с людьми в балаклавах.

Что именно стало причиной преследования этой синей легковушки, пока сказать сложно.

Видно, что несколько людей в черном бегут за машиной, впереди дорогу ей перегородил микроавтобус с силовиками, следом ехало еще несколько микроавтобусов. Водитель попытался объехать стоящий микроавтобус, но сделать это по проезжей части у него не получилось и он выехал на зеленую зону, а затем снова вернулся на дорогу.

Правда, через несколько секунд его все равно догнали и заблокировали три микроавтобуса. Водителя задержали, был ли с ним в машине кто-то еще, пока непонятно. Известно, что в машине разбито заднее стекло.

Еще один инцидент произошел как раз напротив — на другой стороне Партизанского проспекта. На видео около десятка силовиков бегут к черной Honda на стоянке и через несколько секунд в микроавтобус уже ведут водителя и пассажира. Машина так и осталась стоять, перегородив выезд с парковки двум другим легковушкам.

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