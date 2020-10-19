Прогноз по валютам: пойдет ли в рост доллар во второй половине октября?

– Основными внешними факторами прошедшей недели было снижение европейской валюты и еще большее снижение на мировом рынке российского рубля. За неделю пара евро/доллар снизилась с 1,1790 до 1,1710, или на 0,7% .

Российский рубль подешевел к обеим иностранным валютам, в том числе к сильнее снизившемуся евро. Доллар в России за неделю подорожал с 77 до 78 российского рубля, или на 1,3% . Евро подорожал с 90,9 до 91,3 российского рубля, или на 0,5% .

Однако успех доллара на мировом рынке не помешал ему уступить белорусскому рублю. Белорусский рубль укрепился сразу к трем иностранным валютам, включая доллар. Доллар за неделю подешевел на 0,2%, евро снизился на 0,94%, а российский рубль подешевел на 1,46%.



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Валютная корзина потеряла за неделю 0,98%. И это седьмая неделя подряд как белорусский рубль укрепляется к валютной корзине. Ровно столько же – семь недель – он укрепляется и к российскому рублю.

Что в итоге?

На наступившей неделе курс доллара сильно не изменится и останется вблизи 2,57 белорусского рубля.

Евро может снизиться до 2,98 белорусского рубля .

А российский рубль может подешеветь до 3,25 белорусского рубля за 100 российских.

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