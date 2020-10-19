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Прогноз по валютам: пойдет ли в рост доллар во второй половине октября?
Источник материала: Myfin
– Основными внешними факторами прошедшей недели было снижение европейской валюты и еще большее снижение на мировом рынке российского рубля. За неделю пара евро/доллар снизилась с 1,1790 до 1,1710, или на 0,7% .
Российский рубль подешевел к обеим иностранным валютам, в том числе к сильнее снизившемуся евро. Доллар в России за неделю подорожал с 77 до 78 российского рубля, или на 1,3% . Евро подорожал с 90,9 до 91,3 российского рубля, или на 0,5% .
Однако успех доллара на мировом рынке не помешал ему уступить белорусскому рублю. Белорусский рубль укрепился сразу к трем иностранным валютам, включая доллар. Доллар за неделю подешевел на 0,2%, евро снизился на 0,94%, а российский рубль подешевел на 1,46%.
Валютная корзина потеряла за неделю 0,98%. И это седьмая неделя подряд как белорусский рубль укрепляется к валютной корзине. Ровно столько же – семь недель – он укрепляется и к российскому рублю.
Что в итоге?
На наступившей
неделе курс
А
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Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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Белорусский рубль на минувшей неделе продолжил укрепляться к валютной корзине. Что будет с курсами иностранных валют во второй половине октября? Об этом в...
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