Правовой дефолт в действии, или история Левона Халатряна

13 августа защитник Левона Владимир Пыльченко вместе с группой следователей въехали на территорию ИВС, где планировалось проведение допроса. Однако следователю кто-то позвонил — и адвоката так и не допустили к подзащитному, вместо этого вывезли за территорию изолятора.





Защитник смог впервые увидеться с Левоном лишь 14 августа — в последний день срока задержания. Уже было подписано постановление об освобождении следователем, но домой Левон так и не попал.





Выходил волонтер штаба Бабарико из ИВС не своими ногами, а в служебном микроавтобусе. Левона привезли в УСК по Минску якобы забрать вещи, а также получить направление на судебно-медицинскую экспертизу, так как в ГУБОПиК Левона избили, и он хотел зафиксировать побои.





Но и из УСК Левон также не вышел, его продержали там 4 часа — и увезли в СИЗО на Володарского. Левон Халатрян проходит по так называемому делу о «массовых беспорядках», хотя сам не был на акциях протеста 9 и 10 августа.





Все это время Левон находится в СИЗО, пишет письма и скучает по семье и друзьям, следственные действия не проводятся, адвокат Владимир Пыльченко регулярно видится с ним и использует все возможные законные способы, чтобы освободить подзащитного. При этом письменное требование защитника об ознакомлении с процессуальными документами в отношении задержанного игнорировались.









Левон 9 октября был очень близок к тому, чтобы обнять своего сына и родных. Освобождение под личное поручительство казалось согласованным, его поручитель из Витебска специально приезжал в Минск . Родственники ждали Левона до вечера, но вместо радостной новости им сообщили, что срок содержания под стражей продлевается.





Только вот неясно: на месяц или два, так как документ оказался с ошибками. Теперь защита готовит жалобу на продление меры пресечения и ходатайство на прекращение уголовного преследования.







