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Правовой дефолт в действии, или история Левона Халатряна

19.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волонтёра штаба Бабарико Левона Халатряна задержали еще 11 августа возле дома люди в масках и завезли в ГУБОПиК. Адвоката к нему тогда не пустили — его просто выставили за дверь. Родные безуспешно обзванивали РУВД и ИВС. Через двое суток его нашли на Окрестина.

Правовой дефолт в действии, или история Левона Халатряна
13 августа защитник Левона Владимир Пыльченко вместе с группой следователей въехали на территорию ИВС, где планировалось проведение допроса. Однако следователю кто-то позвонил — и адвоката так и не допустили к подзащитному, вместо этого вывезли за территорию изолятора.

Защитник смог впервые увидеться с Левоном лишь 14 августа — в последний день срока задержания. Уже было подписано постановление об освобождении следователем, но домой Левон так и не попал. 

Выходил волонтер штаба Бабарико из ИВС не своими ногами, а в служебном микроавтобусе. Левона привезли в УСК по Минску якобы забрать вещи, а также получить направление на судебно-медицинскую экспертизу, так как в ГУБОПиК Левона избили, и он хотел зафиксировать побои.

Но и из УСК Левон также не вышел, его продержали там 4 часа — и увезли в СИЗО на Володарского. Левон Халатрян проходит по так называемому делу о «массовых беспорядках», хотя сам не был на акциях протеста 9 и 10 августа. 

Все это время Левон находится в СИЗО, пишет письма и скучает по семье и друзьям, следственные действия не проводятся, адвокат Владимир Пыльченко регулярно видится с ним и использует все возможные законные способы, чтобы освободить подзащитного.  При этом письменное требование защитника об ознакомлении с процессуальными документами в отношении задержанного игнорировались. 


Левон 9 октября был очень близок к тому, чтобы обнять своего сына и родных. Освобождение под личное поручительство казалось согласованным, его поручитель из Витебска специально приезжал в Минск. Родственники ждали Левона до вечера, но вместо радостной новости им сообщили, что срок содержания под стражей продлевается. 

Только вот неясно: на месяц или два, так как документ оказался с ошибками. Теперь защита готовит жалобу на продление меры пресечения и ходатайство на прекращение уголовного преследования.



Кто такой Левон Халатрян? 

«Минчане могут знать Левона по атмосферному руин-бару в культурном хабе “ОК16”, который создавался при поддержке «Белгазпромбанка». В мае Левон одним из первых поддержал план Виктора Бабарико выдвигаться в президенты, с тех пор он был волонтёром штаба. 

Сам Левон родился в Витебске, в семье врачей. Мама – педиатр, сейчас работает детским офтальмологом, папа – военный врач, принимал участие в военных действиях в Афганистане. У Левона есть жена и маленький сынишка Мики, которому вот уже два месяца он присылает из СИЗО сказки и рисунки. 




Рисунки Левона из СИЗО

Одна из главных черт его характера – эмапатия. Он очень любит людей, поддерживает всегда и всех, выслушаивает, переживает, обнимает – и сразу становится легче», –  рассказала «Белорусскому партизану» подруга Левона Халатряна Анастасия Александрович.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Волонтёра штаба Бабарико Левона Халатряна задержали еще 11 августа возле дома люди в масках и завезли в ГУБОПиК. Адвоката к нему тогда не пустили — его просто...
 
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