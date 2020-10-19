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В Минске МЧС потратило на снятие бело-красно-белых флагов около 27 тысяч рублей

19.10.2020 07:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бюджету Минска и коммунальным службам в результате протестов нанесен ущерб на сумму около 900 тыс. рублей, заявил прокурор столицы Олег Лаврухин.

В Минске МЧС потратило на снятие бело-красно-белых флагов около 27 тысяч рублей

«Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тыс. рублей, это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня. Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления», — сказал Лаврухин в программе «Неделя» на телеканале СТВ. По его словам, вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле прокуратуры.

Лаврухин напомнил о случаях, когда МЧС выезжает на демонтаж бело-красно-белых флагов («попутно проверяют соблюдение требований пожарной безопасности») — на это потрачено около 27 тыс. рублей.

«В связи с этим прокуратурой города внесено 18 предписаний на эту сумму. Сегодня, можно сказать, 10 предписаний уже исполнено на сумму более 2.700 рублей. То есть возмещение идет», — сказал прокурор.

По его словам, если вопрос касается товарищества собственников, ответственность за нарушение правил архитектурных решений фасадов зданий несут, как правило, председатели этих товариществ.

 
Теги: Минск
 
 
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Бюджету Минска и коммунальным службам в результате протестов нанесен ущерб на сумму около 900 тыс. рублей, заявил прокурор столицы Олег Лаврухин.
 
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