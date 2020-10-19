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Правозащитники: на акциях 18 октября было задержано 230 человек
Источник материала: Навiны
Правозащитники продолжают сводить данные о задержанных на акциях протеста, которые
Как
Незначительная часть была отпущена. Сообщается, что задержанных отвозили в ЦИП на Окрестина и ИВС Жодино.
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Правозащитники продолжают сводить данные о задержанных на акциях протеста, которые прошли в Беларуси в воскресенье, 18 октября.
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