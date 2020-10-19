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Правозащитники: на акциях 18 октября было задержано 230 человек

19.10.2020 07:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники продолжают сводить данные о задержанных на акциях протеста, которые прошли в Беларуси в воскресенье, 18 октября.

Правозащитники: на акциях 18 октября было задержано 230 человек

Как сообщает ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации), по информации на 06:00 всего было задержано 230 человек, среди которых были несовершеннолетние.

Незначительная часть была отпущена. Сообщается, что задержанных отвозили в ЦИП на Окрестина и ИВС Жодино.

 
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Правозащитники продолжают сводить данные о задержанных на акциях протеста, которые прошли в Беларуси в воскресенье, 18 октября.
 
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