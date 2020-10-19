Редкий Ford Scorpio за 1000 рублей и бюджетники со смешным пробегом. Авто, которые выставили на продажу за долги владельцев

Источник материала: Tut.by

Белорусы знают, что бэушный автомобиль можно купить не только на авторынке, но и на площадках автоконфиската. Кроме этого, публичные торги в электронной форме по продаже арестованного в рамках исполнительных производств имущества проводит и РУП «Белюробеспечение» . По сути, автомобили, выставленные здесь, арестованы в счет уплаты долгов владельца. AUTO.TUT.BY посмотрел, можно ли найти здесь интересные экземпляры, заслуживающие внимания.

Без дорогого эксклюзива





Самым дорогим лотом на момент публикации был Volkswagen Touran 2014 года выпуска. Автомобиль оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Привод — передний. Из недостатков — отсутствие шторки багажного отделения, буксировочного крюка. Есть царапина на бампере. Старт торгов — 32 000 рублей. Рыночные цены на шведский кроссовер аналогичного года выпуска с таким же двигателем гораздо ниже — машины с пробегом 100−140 тысяч км продаются по цене от 19 300 рублей.





Чуть дешевле можно купить популярный кроссовер BMW X5 2010 года выпуска с пробегом 187 тысяч км. Под капотом — дизельный двигатель в сочетании с автоматической коробкой передач.





Внешне автомобиль находится в хорошем состоянии. Торги за этот автомобиль начинаются с 29 040 рублей. Рыночные цены на автомобиль с аналогичным пробегом стартуют с 35 тысяч рублей.





Полноприводный Mercedes-Benz ML 350 с 3,5-литровым бензиновым мотором выставили на торги за умеренные 27 440 рублей. Из недостатков указаны только царапины на ЛКП. Автомобиль 2010 года выпуска, пробег не указан. А что на рынке? Машины с аналогичными параметрами продаются дороже. Минимальная цена — 41 000 рублей за автомобиль с пробегом 163 тысячи км.





А вот еще интересный экземпляр Mercedes-Benz — седан S400 с четырехлитровым дизельным мотором. Автомобиль 2003 года выпуска еще сохранил кое-какой лоск, и выставлен по стартовой цене 8800 рублей. Чем отвечает рынок? Самый дешевый вариант аналогичного года выпуска и с таким же мотором продается за 13 250 рублей.

Почти новые бюджетники





Из совсем «свежих» экземпляров мы нашли только Lada Largus 2019 года выпуска со смешным пробегом 24 тысячи км. Из пояснительной информации становится понятно, что автомобиль находится в залоге. Практический новый «универсал» выставлен на торги за 19 050 рублей. На рынке таких машин немного, но встречаются подобные экземпляры. Минимальная цена на автомобили с небольшим пробегом 2018−2019 годов выпуска — 21 500 рублей.





Есть парочка машин годом-двумя старше. Например, Renault Logan 2018 года выпуска с мотором 1,6 литра и механической коробкой передач. У него из видимых недостатков только вмятина на переднем крыле. Начальная цена — 13 639 рублей. Машины аналогичного года выпуска продают на рынке не меньше чем за 14−15 тысяч рублей.





Еще один Logan — белого цвета и годом старше выставлен на торги за 13 570 рублей. У него нет вмятин на кузове, но комплектация более бедная: ее выдают неокрашенные дверные ручки и корпуса зеркал.





Хетчбэк Lada XRAY 2018 года выпуска выставлен на торги за 11 280 рублей. У автомобиля есть видимые повреждения на кузове: вмятина на капоте и царапины на крыле. Стартовая цена — 11 280 рублей. На рынке такие машины стоят от 21 460 рублей за варианты без повреждений и с пробегом до 50 тысяч км.

Древняя редкость за минимальную цену





От автомобилей почти новых перейдем к сильно подержанным, но почти эксклюзивным. Как вам Peugeot 605 1995 года выпуска? Внешнее состояние кузова, конечно, удручающее, но салон для своего возраста сохранился неплохо. Только кожа водительского кресла сильно изношена.





Тип двигателя не указан, но судя по фотографии подкапотного пространства, там установлен бензиновый трехлитровый V6. Торги за это авто начинаются с 768 рублей. По информации продавца отсутствуют ключи и техпаспорт. В продаже мы нашли всего один такой седан — за 3855 рублей. Но при этом автомобиль в гораздо лучшем состоянии и с документами.





На фото состояние этого Renault Laguna как минимум вызывает интерес, а как максимум — подозрение в том, что автомобиль был недавно перекрашен. Уж больно блестит кузов машины 1995 года выпуска.





Салон для своего возраста тоже сохранился неплохо. Начальная стоимость лота — 1200 рублей. А что говорит рынок? За машины 1995 года в состоянии, требующем внимания, просят минимум 2 тысячи рублей и доходят почти до 5 тысяч рублей.





А еще нам понравился Ford Scorpio. Просто потому, что их осталось не так уж много. А этот еще и более-менее сохранился. Во всяком случае, пугающих очагов коррозии на автомобиле нет, да и салон вполне аккуратный с поправкой на возраст. Ни тип двигателя, ни пробег не указаны. Начальная стоимость лота — ровно 1000 белорусских рублей. На рынке экземпляры на ходу стоят от полутора тысяч рублей.

Какие могут быть подводные камни при покупке таких авто

Никаких правовых ограничений у нового владельца не будет. Но есть нюансы. Так как автомобиль находится, по сути, под арестом, поехать на нем на СТО для проверки не получится. Максимум — завести автомобиль и проехать пару метров вперед-назад. Более того, нужно приезжать на осмотр со своим аккумулятором и топливом, чтобы завести автомобиль при необходимости.

Также мы обратили внимание, что на машинах установлены регистрационные знаки. В «Белюробеспечении» пояснили, что для снятия с учета и постановки на учет судебные исполнители выдают все необходимые документы. В дальнейшем с автомобилем можно производить любые действия.

Не стоит с ходу удивляться слишком низким стартовым ценам на выставленные на реализацию лоты. Все же их продажа происходит через аукцион, поэтому начальная цена может вырасти и в полтора, и в два раза, если экземпляр действительно достойный.