Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в понедельник

Сегодня погоду в Беларуси будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.



Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди (на севере возможен мокрый снег).

Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Погода в регионах:

Брест +8..+10°C (вероятность дождя 70-80%, ветер порывами до 12 м/с);

Витебск +5..+7 (вероятность дождя 70-80%, возможен мокрый дождь, ветер порывами до 15-18 м/с);

Гомель +8..+10°C (вероятность дождя 5-10%, ветер порывами до 12 м/с);

Гродно +7..+9°C (вероятность дождя 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);

Могилев +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +6..+8°C (вероятность дождя 5-10%, ветер порывами до 14 м/с).

При порывистом ветре они советуют :

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).