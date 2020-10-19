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Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в понедельник
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в Беларуси будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди (на севере возможен мокрый снег).
Ветер западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Погода в регионах:
При порывистом ветре они
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Сегодня погоду в Беларуси будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.
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