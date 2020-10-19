Командир минского ОМОНа Балаба: если придется стрелять — будем стрелять

Омоновцы готовы применять огнестрельное оружие в случае нападения на сотрудников силовых ведомств или попыток нанести им удары специальными предметами, заявил командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.





«Как сотрудники милиции прежде, чем применить огнестрельное оружие, конечно же, мы используем все возможные иные методы. Но если придется это сделать, конечно же, это будет сделано», — заявил Балаба в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ .

Он пояснил, когда сотрудники ОМОН будут стрелять: «В случае нападения на сотрудников, в случае, если кто-то будет пытаться нанести удары специально приспособленными предметами». Остальные случаи, по словам Балабы, прописаны в законе «Об органах внутренних дел».

«У сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь сегодня достаточно широкие полномочия, в том числе по применению оружия», — отметил командир ОМОН.

Балаба заявил, что видит в протестах четкую управляемость и приметы «цветной революции», сценарий которой повторился в Бишкеке.

«Протест начал радикализовываться. Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда, они никуда не девались. Это радикальные анархисты, это те же футбольные фанаты. А еще третья категория — очень интересная. Это те дети, будем говорить, которые сегодня просто ловят на этом хайп», — считает он.

По мнению Балабы, люди из третьей категории приходят на протесты, «пытаются побегать, вчера они сидели в каких-то компьютерных игрушках, а сегодня они играют в новую игру «Давай убежим от ОМОНа».

О возможности применения боевого оружия 12 октября заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. «От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — пригрозил милицейский чиновник.