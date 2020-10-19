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Командир минского ОМОНа Балаба: если придется стрелять — будем стрелять

19.10.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Омоновцы готовы применять огнестрельное оружие в случае нападения на сотрудников силовых ведомств или попыток нанести им удары специальными предметами, заявил командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Командир минского ОМОНа Балаба: если придется стрелять — будем стрелять

«Как сотрудники милиции прежде, чем применить огнестрельное оружие, конечно же, мы используем все возможные иные методы. Но если придется это сделать, конечно же, это будет сделано», — заявил Балаба в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

Он пояснил, когда сотрудники ОМОН будут стрелять: «В случае нападения на сотрудников, в случае, если кто-то будет пытаться нанести удары специально приспособленными предметами». Остальные случаи, по словам Балабы, прописаны в законе «Об органах внутренних дел».

«У сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь сегодня достаточно широкие полномочия, в том числе по применению оружия», — отметил командир ОМОН.

Балаба заявил, что видит в протестах четкую управляемость и приметы «цветной революции», сценарий которой повторился в Бишкеке.

«Протест начал радикализовываться. Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда, они никуда не девались. Это радикальные анархисты, это те же футбольные фанаты. А еще третья категория — очень интересная. Это те дети, будем говорить, которые сегодня просто ловят на этом хайп», — считает он.

По мнению Балабы, люди из третьей категории приходят на протесты, «пытаются побегать, вчера они сидели в каких-то компьютерных игрушках, а сегодня они играют в новую игру «Давай убежим от ОМОНа».

О возможности применения боевого оружия 12 октября заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. «От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — пригрозил милицейский чиновник.

 
 
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Омоновцы готовы применять огнестрельное оружие в случае нападения на сотрудников силовых ведомств или попыток нанести им удары специальными предметами, заявил...
 
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