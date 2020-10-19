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«Квадрат» - 798 долларов. Сколько стоят и как выглядят 8- и 9-комнатные квартиры в Минске
Источник материала: Tut.by
На днях мы Минске">показывали, как стильно и красиво могут выглядеть маленькие, до 30 квадратных метров, квартиры в Минске. В сегодняшнем материале — подборка 8- и даже 9-комнатных столичных квартир.
Квартира по ул. Гая
Восьмикомнатная двухуровневая квартира выставлена за 686 тысяч долларов, квадратный метр оценивается в 2198 долларов. Квартира расположена в кирпичном доме 1997 года постройки. Общая площадь апартаментов — 312,1 кв.м. Высота потолков здесь — 2,7 м.
Помимо жилых комнат в квартире есть две застекленные лоджии, спортивный зал, бильярдная комната, два санузла.
Квартира по ул. Городецкая
Стоимость восьмикомнатной двухуровневой квартиры — 570 тысяч долларов, квадратного метра — 1873 доллара. Квартира находится в кирпичном доме, построенном в 2000 году. Общая площадь квартиры — 304,3 кв.м.
В апартаментах — три балкона, бильярдная комната, три санузла и другие помещения.
Квартира по ул. Москвина
Девятикомнатная трехуровневая квартира оценивается в 375 тысяч долларов, стоимость квадратного метра — 798 долларов. Апартаменты расположены в кирпичном доме 2003 года постройки. Общая площадь квартиры — 470 кв.м. Высота потолков — 2,98 м.
В квартире — два балкона, три санузла, спортивный зал и другие комнаты.
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Нашли 8- и 9-комнатные апартаменты в Минске, и это максимальное количество комнат в квартире, по крайней мере из тех, что сейчас есть в продаже.
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