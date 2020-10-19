«Квадрат» - 798 долларов. Сколько стоят и как выглядят 8- и 9-комнатные квартиры в Минске

Источник материала: Tut.by

На днях мы Минске">показывали, как стильно и красиво могут выглядеть маленькие, до 30 квадратных метров, квартиры в Минске. В сегодняшнем материале — подборка 8- и даже 9-комнатных столичных квартир.

Квартира по ул. Гая

Восьмикомнатная двухуровневая квартира выставлена за 686 тысяч долларов, квадратный метр оценивается в 2198 долларов. Квартира расположена в кирпичном доме 1997 года постройки. Общая площадь апартаментов — 312,1 кв.м. Высота потолков здесь — 2,7 м.

Помимо жилых комнат в квартире есть две застекленные лоджии, спортивный зал, бильярдная комната, два санузла.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира по ул. Городецкая

Стоимость восьмикомнатной двухуровневой квартиры — 570 тысяч долларов, квадратного метра — 1873 доллара. Квартира находится в кирпичном доме, построенном в 2000 году. Общая площадь квартиры — 304,3 кв.м.

В апартаментах — три балкона, бильярдная комната, три санузла и другие помещения.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира по ул. Москвина

Девятикомнатная трехуровневая квартира оценивается в 375 тысяч долларов, стоимость квадратного метра — 798 долларов. Апартаменты расположены в кирпичном доме 2003 года постройки. Общая площадь квартиры — 470 кв.м. Высота потолков — 2,98 м.

В квартире — два балкона, три санузла, спортивный зал и другие комнаты.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by