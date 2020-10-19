Власти Минска оценили ущерб от акций протеста в $350 тыс.

Источник материала: АФН

Власти Минска оценили общие потери от продолжающихся с 9 августа протестов против результатов президентских выборов в 900 тыс. рублей (примерно $350 тыс.).

Об этом заявил в воскресенье прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире зомбоящика.

"Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тыс. рублей, это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня", - сказал Лаврухин.

«Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления», - отметил прокурор Минска.

Он посетовал на то, что МЧС уже потратило около 27 тысяч рублей на выезды пожарных команд для демонтажа БЧБ-флагов и «попутной проверки соблюдения требований пожарной безопасности». Лаврухин сообщил, что прокуратурой города уже внесено 18 предписаний на эту сумму, 10 предписаний уже исполнено на сумму более 2,7 тысячи рублей.

«По сути, зачем эти флаги вывешиваются? Это, наверное, доведение до сведения окружающих своего личного мнения по поводу своих политических взглядов, убеждений, позиции. Поэтому, если говорить о бело-красно-белом флаге, есть в стране официальная символика, которая принята на референдуме 1995 года», - заключил прокурор Минска.