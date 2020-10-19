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Евросоюз осудил нарушения перемирия в Нагорном Карабахе

19.10.2020 08:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ЕС решительно осуждает все нападения на мирных граждан в зоне армяно-азербайджанского конфликта, вне зависимости от того, какая из сторон их осуществляет.

"Европейский Союз приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана о гуманитарном перемирии, которое должно было вступить в силу вчера вечером в 00.00 по местному времени в результате посреднических усилий президента Франции Эмманюэля Макрона в координации с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

ЕС осуждает тот факт, что, к сожалению, нарушения продолжаются, сообщается о военных действиях в Нагорном Карабахе вокруг него", - говорится в опубликованном в воскресенье, 18 октября, заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает DW.

В заявлении отмечается, что нарушение перемирия приводит ко все большим страданиям гражданского населения Нагорного Карабаха и обостряет конфликт между государствами, "еще больше затрудняя заживление ран". Боррель указал, что конфликт между Баку и Ереваном сопровождается многочисленными и неприемлемыми жертвам среди гражданского населения. ЕС решительно осуждает все подобные нападения на мирных граждан, вне зависимости от того, кто их осуществляет.

Глава европейской дипломатии указал, что вновь поговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы внушить им, что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами. В разговорах была подчеркнута необходимость немедленного прекращения нападений на гражданских лиц.

ЕС по-прежнему подтверждает готовность поддержать стороны в долгосрочном урегулировании конфликта и продолжает следить за ситуацией.

 
 
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ЕС решительно осуждает все нападения на мирных граждан в зоне армяно-азербайджанского конфликта, вне зависимости от того, какая из сторон их осуществляет.
 
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