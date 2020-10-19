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Командир ОМОНа: Если придется стрелять, будем стрелять

19.10.2020 08:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Омоновцы готовы применять огнестрельное оружие в случае нападения на сотрудников силовых ведомств или попыток нанести им удары специальными предметами

Такое заявление в эфире зомбоящика сделал командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

«Как сотрудники милиции прежде, чем применить огнестрельное оружие, конечно же, мы используем все возможные иные методы. Но если придется это сделать, конечно же, это будет сделано», — сказал Балаба, передает БелаПАН.

«У сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь сегодня достаточно широкие полномочия, в том числе по применению оружия», — отметил он.

Балаба заявил, что видит в протестах четкую управляемость и приметы «цветной революции», сценарий которой повторился в Бишкеке.

«Протест начал радикализовываться. Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда, они никуда не девались. Это радикальные анархисты, это те же футбольные фанаты. А еще третья категория — очень интересная. Это те дети, будем говорить, которые сегодня просто ловят на этом хайп», — считает он.

По мнению Балабы, люди из третьей категории приходят на протесты, «пытаются побегать, вчера они сидели в каких-то компьютерных игрушках, а сегодня они играют в новую игру «Давай убежим от ОМОНа».

 
 
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Омоновцы готовы применять огнестрельное оружие в случае нападения на сотрудников силовых ведомств или попыток нанести им удары специальными предметами
 
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