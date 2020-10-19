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Израиль и Бахрейн официально установили дипломатические отношения

19.10.2020 08:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни и председатель Национального Совета безопасности Израиля Меир Бен Шаббат подписали соответствующее заявление в столице Бахрейна Манаме в воскресенье, 18 октября.

На церемонии присутствовал также министр финансов США Стивен Мнучин.

Дипотношения приведут к "конструктивному сотрудничеству в различных областях", отметил бахрейнский министр. Договоренностей об установлении дипотношений Израиль и Бахрейн достигли 11 сентября Месяцем ранее такое решение приняли Объединенные Арабские Эмираты. До тех пор дипломатические отношения с Израилем из арабских стран поддерживали только Египет и Иордания, передает DW.

Абу-Даби и Манама официально закрепили сближение с Израилем на церемонии в Белом доме в Вашингтоне 15 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал день "историческим для мира на Ближнем Востоке". Примеру Бахрейна и ОАЭ могут последовать еще "пять или шесть стран", с которыми уже ведутся переговоры, отметил Трамп, однако не назвал конкретные государства.

Палестинское руководство осудило нормализацию отношений с Израилем. Представители Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) сравнили ее с "ударом ножом".

 
 
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Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни и председатель Национального...
 
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