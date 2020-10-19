ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники: Не менее 230 человек были задержаны в Беларуси в воскресенье

19.10.2020 08:39 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Не менее 230 человек были задержаны в минувшее воскресенье в Беларуси во время прошедшего в Минске и других городах страны Марша партизан. Протестующих задерживали в Минске, Бресте, Витебске, Дзержинске, Светлогорске.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Задержанных отвозили в ЦИП на Окрестина и ИВС Жодинской тюрьмы. В числе задержанных оказались несовершеннолетние и журналисты.

Основные задержания участников проводились на начальном этапе марша, когда участники пытались сформировать колонну. Кроме того, используя тактику предыдущих маршей, силовики задерживали людей в хвосте колонны.

Особенно усердствовали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) под командованием того самого Николая Карпенкова, публично заявившего в эфире ТВ о намерении "гуманно применять оружие, в том числе и огнестрельное".

В числе задержанных оказались сотрудники "Брестской газеты" и журнала "Бинокль" Роман Чмель и Максим Хлебец, журналист "Белсата" Алесь Любенчук, журналист газеты "Белорусы и Рынок" Артем Майоров. Власти так и не выпустили после 15 суток журналиста «Сильных новостей» (Гомель) Дениса Якштаса.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 230 человек были задержаны в минувшее воскресенье в Беларуси во время прошедшего в Минске и других городах страны Марша партизан. Протестующих задерживали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трагедия под Парижем: "исламисты во Франции не будут спать спокойно"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика