Правозащитники: Не менее 230 человек были задержаны в Беларуси в воскресенье

Источник материала: АФН

Не менее 230 человек были задержаны в минувшее воскресенье в Беларуси во время прошедшего в Минске и других городах страны Марша партизан. Протестующих задерживали в Минске, Бресте, Витебске, Дзержинске, Светлогорске.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Задержанных отвозили в ЦИП на Окрестина и ИВС Жодинской тюрьмы. В числе задержанных оказались несовершеннолетние и журналисты.

Основные задержания участников проводились на начальном этапе марша, когда участники пытались сформировать колонну. Кроме того, используя тактику предыдущих маршей, силовики задерживали людей в хвосте колонны.

Особенно усердствовали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) под командованием того самого Николая Карпенкова, публично заявившего в эфире ТВ о намерении "гуманно применять оружие, в том числе и огнестрельное".

В числе задержанных оказались сотрудники "Брестской газеты" и журнала "Бинокль" Роман Чмель и Максим Хлебец, журналист "Белсата" Алесь Любенчук, журналист газеты "Белорусы и Рынок" Артем Майоров. Власти так и не выпустили после 15 суток журналиста «Сильных новостей» (Гомель) Дениса Якштаса.