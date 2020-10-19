







telegraf.by со ссылкой на телеканал BFMTV. Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании совета обороны заявил, что «исламисты не будут спать спокойно во Франции». Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщаетсо ссылкой на телеканал BFMTV.





Такое заявление политик сделал на заседании Совета обороны, которое прошло в связи с убийством преподавателя истории под Парижом в пятницу, 16 октября.





По данным телеканала, на заседании было принято решение усилить систему безопасности учебных заведений по всей стране. Кроме того, решено, что во Франции повысят внимание к проверке сообщений в соцсетях. В частности, после убийства в соцсетях обнаружили свыше 20 сообщений в поддержку убийцы педагога. Их авторы будут привлечены к ответственности.





Также телеканал отмечает, что с понедельника начнутся проверки авторов 80 сообщений в соцсетях, которые высказали симпатию напавшему на преподавателя.





Напомним, что в пятницу 16 октября молодой человек обезглавил 47-летнего Самюэля Пати, преподавателя истории в местном колледже близ Парижа, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Через несколько минут после этого полиция застрелила нападавшего.





Ранее сообщалось, что правоохранители во Франции готовы выслать из страны более 230 радикалов с иностранным гражданством, которые подозреваются в экстремистской деятельности.





Накануне во Франции тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память учителя истории Самюэля Пати.



