Партизанское воскресенье - более 190 человек задержано на акциях протеста в Беларуси

По данным правозащитников, на протестах задержано 194 человека. Больше всего задержанных в Минске, где количество участников несанкционированной акции в какой-то момент достигло 15 тыс. человек, пишет interfax.by

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе. Среди задержанных есть несовершеннолетние и журналисты.





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В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.