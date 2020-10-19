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Почти 1100 фур: очереди на границе становятся все больше

19.10.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация в белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.

Почти 1100 фур: очереди на границе становятся все больше

На литовском направлении, по данным Госпогранкомитета на 08:00, скопилось более 730 большегрузов:

  • «Бенякони» — более 230;
  • «Каменный Лог» — более 220;
  • «Привалка» — более 190;
  • «Котловка» — более 90.

В двух пунктах на границе с Польшей свою очередь ожидает более 200 фур:

  • «Брузги» — более 140;
  • «Берестовица» — более 60.

Имеются очереди и на латвийском направлении — более 150 грузовиков:

  • «Урбаны» — более 80;
  • «Григоровщина» — более 70.
 
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Ситуация в белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.
 
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