Почти 1100 фур: очереди на границе становятся все больше

Ситуация в белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.





На литовском направлении, по данным Госпогранкомитета на 08:00, скопилось более 730 большегрузов:

«Бенякони» — более 230;

«Каменный Лог» — более 220;

«Привалка» — более 190;

«Котловка» — более 90.

В двух пунктах на границе с Польшей свою очередь ожидает более 200 фур:

«Брузги» — более 140;

«Берестовица» — более 60.

Имеются очереди и на латвийском направлении — более 150 грузовиков: