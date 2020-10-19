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Почти 1100 фур: очереди на границе становятся все больше
Источник материала: Навiны
Ситуация в белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.
На литовском направлении, по данным Госпогранкомитета на 08:00, скопилось более 730 большегрузов:
В двух пунктах на границе с Польшей свою очередь ожидает более 200 фур:
Имеются очереди и на латвийском направлении — более 150 грузовиков:
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Ситуация в белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.
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