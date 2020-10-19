Глава ГУБОПиК Карпенков: на улицах остались бандиты, которые хотят стать полевыми командирами

В случае сопротивления сотрудникам внутренних дел или нападения на них силовики будут стрелять, заявил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков.



Николай Карпенков лично принимает участие в разгоне мирных акций протеста

«Осталась наиболее радикальная, консолидированная часть [протестующих]. После мягкого проникновения во дворы: после чаепития, развешивания флагов — увидели, кто способен на поступок, консолидировались, подпитали, как всегда, денежными средствами, где-то наркотиками, где-то алкоголем. И они уже, получается, выходят на митинги вооруженные, ножи, заточки, хорошие подготовленные металлические пруты и дубинки, и флагштоки, на которых они носят флаги — это хорошие металлические трубы, которыми если по голове, то и убить можно», — заявил глава ГУБОПиК в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1» .

В качестве таких примеров они привел некую команду, где «тренер, бело-красно-белый, проникшийся идеями «цветной революции», что надо менять через радикальный путь, через баррикаду», «привел с собой восемь бойцов, которые должны были проявить себя там, нападать на милиционеров, на ОМОН». «Все они задержаны, все они дают признательные показания, наперебой рассказывают, как они готовились бороться с органами внутренних дел», — сказал Карпенков.

Кроме того, по его словам, была некая группа, которая, чтобы не отвечать за сильнодействующие отравляющие вещества, незаконными способами ввезенными в Беларусь, пыталась «использовать отравляющие вещества и против ОМОНа, и против внутренних войск». «Была целая бригада высотников, они планировали там, где происходит встреча, распылить это сильнодействующее вещество, которое опасно и взрывоопасно, оно получается очень опасно при вдыхании», — заявил милицейский чиновник.

Представитель МВД рассказал также о неких радикализированных экстремистах, которые «в ранцах принесли и бутылки с зажигательной смесью, которую они были готовы использовать», которые «с пистолетами захватывали транспортные средства, чтобы потом развернуться и таранить боевые порядки ОМОНа». «Чтобы были большие жертвы, чтобы было много крови в этой ситуации. Они всё это спихнут на органы правопорядка, что это милиция во всем виновата», — предположил Карпенков.

«Сейчас на улицах остались только те, кто по-хорошему никогда не пойдет, — считает он. — Это уличные бандиты, которые сейчас перекрасились, они хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которым обещает щедро Тихановская всех наделить. Они хотят заработать деньги».

«Я видел все выборы. Я видел все протестные массы, которые были и 2001 года, и 2006-го, и 2010-го, и 2015 года. Таких аморальных, циничных лиц, которые участвуют в этом движении, я никогда не встречал. Таких аморальных, циничных лиц, которые участвуют в этом движении, я никогда не встречал, — заявил Карпенков. — Когда мы находимся на улицах и поддерживаем правопорядок, идет давление: мы идем резать ваши семьи, мы будем вас сжигать. Пишут женам: «Мы сделаем с твоими детьми такой сюрприз, ты будешь всю жизнь помнить». Такого уродства еще не было никогда».

Карпенков заявил, что все эти люди известны, «они сядут на большие сроки, они угрожают милицейским руководителям, людям, которые управляют страной, нормальным журналистам, нормальным спортсменам, которые не приняли их игру». По данным главы управления МВД, уже сейчас эти люди «переходят к действиям: сжигают машины, дома и так далее».

Он назвал участников протестов «солдатами «цветной революции», «змагарами» и считает, что «настоящих мужиков, которые любят свою родину, там нету», а сравнивать их нужно с организованными преступными группами 90-х годов. Карпенков высказал претензию не только тем, кто перекрывает дороги, а также молодежи, которая «рядом их прикрывает», но и представителям СМИ: «Как только выходишь их задерживать, боевики растворяются. Кричащие женщины, сумасшедшие абсолютно, корреспонденты и снимают, что происходит, и выставляют, получается, сотрудников внутренних дел, которые деблокируют дорогу. Они злорадствуют, показывают коллапс».

По словам Карпенкова, силовики сталкиваются с засадами и провокациями.

«Мы их (протестующих. — БелаПАН.) задерживаем. Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие. Для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, защитить простых людей, тех детей, которые растут, чтобы они не видели этой вакханалии. Мы гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных «острокопытных» мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает», — утверждает Карпенков. А «если где-то происходит задержание и кажется со стороны, что оно очень жесткое, на самом деле это не так, сотрудники вынуждены применять физическую силу».

Среди доступных силовикам средств глава ГУБОПиК назвал боевые приемы, спецсредства, нелетальные средства, «а там, где нам оказывается сопротивление, где пытаются убить сотрудников внутренних дел, где пытаются всунуть заточку в спину сотруднику органов внутренних дел, мы будем применять оружие, огнестрельное оружие».

Представитель МВД заявил о преимуществах бандитов 90-х годов по сравнению участниками протестов в 2020-м: «Те бандиты были мужиками, а тут, когда посмотришь на эту толпу, которая идет, и увидишь там — флаги ЛГБТ вместе с бело-красно-белыми флагами развеваются, усомневаешься».

«Не милиция первая проявила силу. Милиция отвечала. Но когда на улице завязывается драка, или ты, или тебя. Но мы защищаем государство, мы защищаем свою территорию, мы защищаем свою Родину, спокойствие и безопасности, которыми гордится наша страна», — сказал Карпенков.