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Елена Анисим переизбрана руководителем «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны»

19.10.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ученый-филолог, бывший депутат Палаты представителей Елена Анисим переизбрана на должность председателя общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ).

Елена Анисим переизбрана руководителем «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны»

Ее кандидатуру поддержало большинство делегатов XIV отчетно-выборного съезда ТБМ, который состоялся 18 октября в Минске.

Анисим сообщила БелаПАН, что резолюцию, которую обычно принимают на встрече делегатов от организаций ТБМ со всей страны, в этом году решили не принимать: «Вы же понимаете, что смысла в резолюциях сейчас нет, сейчас идут действия, важна выработка стратегии».

 
Теги: Минск
 
 
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Ученый-филолог, бывший депутат Палаты представителей Елена Анисим переизбрана на должность председателя общественного объединения «Таварыства беларускай мовы...
 
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