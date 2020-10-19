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Елена Анисим переизбрана руководителем «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны»
Источник материала: Навiны
Ученый-филолог, бывший депутат Палаты представителей Елена Анисим переизбрана на должность председателя общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ).
Ее кандидатуру поддержало большинство делегатов XIV отчетно-выборного съезда ТБМ, который состоялся 18 октября в Минске.
Анисим сообщила БелаПАН, что резолюцию, которую обычно принимают на встрече делегатов от организаций ТБМ со всей страны, в этом году решили не принимать: «Вы же понимаете, что смысла в резолюциях сейчас нет, сейчас идут действия, важна выработка стратегии».
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Ученый-филолог, бывший депутат Палаты представителей Елена Анисим переизбрана на должность председателя общественного объединения «Таварыства беларускай мовы...
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