Елена Анисим переизбрана руководителем «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны»

Ученый-филолог, бывший депутат Палаты представителей Елена Анисим переизбрана на должность председателя общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ).





Ее кандидатуру поддержало большинство делегатов XIV отчетно-выборного съезда ТБМ, который состоялся 18 октября в Минске.

Анисим сообщила БелаПАН, что резолюцию, которую обычно принимают на встрече делегатов от организаций ТБМ со всей страны, в этом году решили не принимать: «Вы же понимаете, что смысла в резолюциях сейчас нет, сейчас идут действия, важна выработка стратегии».