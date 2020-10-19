Брестские журналисты Чмель и Хлебец задержаны на 72 часа

Фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль» Роман Чмель и внештатный корреспондент «Брестской газеты» Максим Хлебец задержаны на 72 часа за административное правонарушение, сообщает журнал. За какое именно, в дежурной части Ленинского РОВД не знают.





Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста.

В Минске были задержаны журналисты Алесь Любенчук (телеканал «Белсат») и Артем Майоров (газета «Белорусы и рынок»). На Любенчука в Заводском РУВД составлен протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Майоров доставлен в Октябрьское РУВД. Другой информации о журналистах пока нет.

Всего, по данным правозащитников на 06:00, в целом по стране на воскресных акциях протеста было задержано не менее 230 человек .