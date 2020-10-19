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Брестские журналисты Чмель и Хлебец задержаны на 72 часа

19.10.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль» Роман Чмель и внештатный корреспондент «Брестской газеты» Максим Хлебец задержаны на 72 часа за административное правонарушение, сообщает журнал. За какое именно, в дежурной части Ленинского РОВД не знают.

Брестские журналисты Чмель и Хлебец задержаны на 72 часа

Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста.

В Минске были задержаны журналисты Алесь Любенчук (телеканал «Белсат») и Артем Майоров (газета «Белорусы и рынок»). На Любенчука в Заводском РУВД составлен протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Майоров доставлен в Октябрьское РУВД. Другой информации о журналистах пока нет.

Всего, по данным правозащитников на 06:00, в целом по стране на воскресных акциях протеста было задержано не менее 230 человек.

17 октября в Минске были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания сотрудники информационной компании БелаПАН и портала tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также корреспондент сайта onliner.by Дарья Спевак. Известно, что Замировский и Зарубин обвиняются в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинении.

 
Теги: Минск
 
 
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Фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль» Роман Чмель и внештатный корреспондент «Брестской газеты» Максим Хлебец задержаны на 72 часа за...
 
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