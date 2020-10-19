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Брестские журналисты Чмель и Хлебец задержаны на 72 часа
Источник материала: Навiны
Фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль» Роман Чмель и внештатный корреспондент «Брестской газеты» Максим Хлебец задержаны на 72 часа за административное правонарушение, сообщает журнал. За какое именно, в дежурной части Ленинского РОВД не знают.
Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста.
В Минске были задержаны журналисты Алесь Любенчук (телеканал «Белсат») и Артем Майоров (газета «Белорусы и рынок»). На Любенчука в Заводском РУВД составлен протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Майоров доставлен в Октябрьское РУВД. Другой информации о журналистах пока нет.
Всего, по данным правозащитников на 06:00, в целом по стране на воскресных акциях протеста было
17 октября в Минске были
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Фотографа «Брестской газеты» и онлайн-журнала «Бинокль» Роман Чмель и внештатный корреспондент «Брестской газеты» Максим Хлебец задержаны на 72 часа за...
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