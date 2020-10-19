Жертва автомошенника: сдал Skoda в аренду, машина оказалась в Москве. Теперь говорят, ищи в Казахстане (видео)

Источник материала: Onliner В конце сентября автопрокатчики забили тревогу: значительно участились случаи похищения автомобилей. Предпосылками бизнес называл нестабильную политическую ситуацию, загруженность правоохранительных органов «более важными делами» и открытую границу с Россией. Только одной столичной фирме известно о более 20 случаев. Сегодня — рассказ минчанина Максима, который одним из первых пострадал от действий злоумышленников.

Криминальная схема, озвученная минским прокатом, выглядела следующим образом: «Злоумышленники договаривались занять деньги у третьих лиц под залог арендной машины, и эти самые третьи лица соглашались на сделку, хотя прекрасно понимали ее незаконность — в техпаспорте в качестве собственника был указан не „должник“, а юридическое лицо. Позже с автомобилей снимали трекеры, а сами транспортные средства прятали в гаражах. Спустя какое-то время, вполне возможно, их вывезли бы в Россию для перепродажи. Другое предположение — деньги брали для ставок в казино, собираясь заработать на выигрыше».





В истории индивидуального предпринимателя Максима есть похожие факты: «Игорь взял у меня в аренду Skoda Octavia 2011 г. в. на два года. Говорил, является торговым представителем крупной компании, автомобиль ему нужен по работе — для передвижения по Беларуси. При осмотре сказал, что машина ему очень понравилась, он готов ее купить в лизинг через пару недель, а пока покатается по договору аренды. При заключении договора я проверил данные Игоря по общедоступным базам, каких-то серьезных нарушений не нашел».





На следующий день Максим обнаружил, что GPS-трекер, установленный в Skoda, пересек границу с Россией в Могилевской области, а после совсем отключился: «По договору аренды это запрещено, равно как и передача авто третьим лицам. Игорь в телефонном разговоре заявил, что передал автомобиль знакомому для поездки по делам по Минску. Я потребовал немедленно вернуть мне машину. И вот прошло уже почти 2,5 месяца, а автомобиль мне так никто и не вернул. До настоящего момента Игорь ни копейки не заплатил по договору. На звонки не отвечает и на какой-либо контакт не идет».





Далее с арендатором связался в мессенджере некий Maik: «Он сообщил, что ему была продана моя Octavia от моего же имени. Просил выслать документы для перерегистрации. О продаже авто я услышал впервые, намерений таких не имел, денег не получал, сделок не совершал. После того как Maik понял, что стал участником криминальной схемы, также перестал выходить на связь».





Автовладелец обратился в милицию. В заявлении он просил оказать помощь в розыске и возврате Skoda, переданной Игорю в аренду на два года с еженедельным графиком платежей. В ответе из УВД указаны и слова «арендатора»: «Зная, что по договору не имею права, но все же передал машину знакомому Виктору, так как ранее между нами не было проблем. За одни сутки пользования получил 80 рублей, никаких бумаг не оформляли. Разрешил съездить в Оршу, но не за границу. Анкетные данные Виктора и его номер телефона неизвестны. В гостинице, где он мог жить, сообщили, что Виктор включен в черный список и отель не посещал». Установить местонахождение этого человека «не представилось возможным». Основываясь на этом, в УВД пришли к выводу, что в действиях Игоря нет состава преступления ни по признакам мошенничества, ни по угону — «не установлен умысел». А так как срок договора аренды не истек, следовательно, по мнению милиции, усматриваются гражданско-правовые отношения.





Постановление с отказом в возбуждении дела пришло 3 сентября. Через пару недель нам стало известно о похожих инцидентах с минскими прокатами. И в центре этих событий вновь оказался тот же Игорь. Сотрудникам одной из компаний вовремя позвонили коллеги из Бобруйска и предупредили о подозрительном клиенте. В итоге прокатчики своевременно среагировали, отследили машину по GPS и нашли ее в столице — автомобиль вновь оказался в распоряжении третьего лица. Молодой человек заявил: «Являюсь знакомым Игоря, был сопричастен к имуществу, за которое ответственность перед прокатом несет он».



Игорь — слева

Максим, владелец Skoda, не оставил надежды вернуть автомобиль из России. Он говорит, что написал еще несколько сообщений неизвестному Maik'у: «Несмотря на то что первым на связь вышел он сам, позже стал писать, что якобы не понимает, о чем речь. Потом выдал, что авто продали в Москве. А на прошлой неделе пришло еще одно сообщение от него: „У меня твоей машины никогда не было, я только намеревался покупать. Я твою Шкоду не брал. Ищи ее в Казахстане“».





Есть в этой истории еще один случай радикального изменения мнения. Спустя примерно три недели после ответа Максиму из УВД об отказе в возбуждении уголовного дела, это самое дело все же возбудили, говорит предприниматель. По его данным, на тот момент потерпевших было уже девять. «В ГУВД Бобруйского горисполкома действительно поступило несколько отдельных заявлений по фактам невозврата автомобилей компаниям проката, — таков был официальный комментарий в УВД Могилевской области. — По данным фактам проводится проверка». «Мне сказали, что уголовное дело все же возбудили, — еще раз подчеркивает Максим. — Однако Игоря этого отпустили на волю, под подписку о невыезде. Сказали, что так надо, продолжают собирать материалы».





В финале беседы Максим поделился предположением: по его мнению, орудует группа людей, пользующаяся нестабильной ситуацией в стране. На такую мысль его навело видео, недавно обнародованное МВД. По данным ведомства, в сентябре в Минске задержали 33-летнего мошенника из России, ранее — 41-летнего россиянина и двоих белорусов. Игоря на записях нет.

«Россияне связывались с белорусами, а те находили подставных лиц, готовых заключать от своего имени формальные договоры автолизинга. За такую услугу люди-„вешалки“ получали гонорар до 500 долларов, — описывали деятельность группы в МВД. — Была еще одна схема. Они оформляли на белорусов договоры длительной аренды автомобилей, а сами машины затем также продавали в России. В некоторых случаях под залог прокатных автомобилей участники преступной группы брали кредит, заранее не собираясь его возвращать. При использовании обеих схем платежи за пропавшие машины ложились на доверчивых белорусов, которые соглашались на разовый гонорар. В схеме фигурирует более 20 автомобилей, общая стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов. Оперативники нашли и изъяли в России несколько машин. Сейчас проводятся необходимые процедуры по возвращению транспорта в Беларусь. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению других эпизодов и участников преступной деятельности».





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