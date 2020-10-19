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Интервью в клетке с тиграми: дрессировщик о трюках и приметах – видео
19.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Photo : Белгосцирк
Сегодня у Нестерова шесть подопечных - тигры Филипп, Заир, Вера, Надежда и Любовь, а также львица Тамара. Мужчина работает в Белгосцирке уже почти год.
"Когда у меня спрашивают, кого я больше всех люблю из своих животных, по пунктам отвечаю: сначала львицу Тамару, потом моего домашнего добермана Каспера, затем тигров, и только потом людей", - смеется артист.
Заслуженный артист России
На часть вопросов дрессировщик ответил в жилище своих "котов". Корреспонденту Sputnik удалось даже зайти в клетку к хищникам. В какой-то момент один из тигров устроил переполох - он встал с места и направился в сторону журналиста. Сергей Нестеров успокоил животное и велел вернуться на место. Как оказалось, нахождение постороннего человека в клетке с тиграми и есть самый рисковый трюк артиста.
Сергей Нестеров человек не суеверный, однако в некоторые правила и приметы перед выходом на манеж соблюдает.
"Мою палку, кроме меня, никто не имеет права трогать. Если я взял перед работой палочку, я ее из рук практически не выпускаю. Не крещусь, не читаю молитвы, но какие-то маленькие приметы есть", - отметил дрессировщик.
Смотрите на видео Sputnik, как проходило интервью в клетке с тиграми.
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Заслуженный артист России Сергей Нестеров ответил на вопросы журналиста Sputnik прямо в клетке с тиграми. Понравилось ли такое интервью самим хищникам, смотрите на...
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