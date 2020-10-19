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Интервью в клетке с тиграми: дрессировщик о трюках и приметах – видео

19.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Photo : Белгосцирк
Родом из цирка: как дрессировщик из России сменил Москву на Минск
Прежде, чем стать известным дрессировщиком тигров Сергей Нестеров, перепробовал себя в разных жанрах: был акробатом на лошадях, эквилибристом на "Русской палке", гимнастом на трапеции. Занимался и административной работой, прошел путь от обслуживающего персонала до директора цирковой компании. Дрессурой заслуженный артист России занимается с 24 лет. Он работал с верблюдами, собаками, ламами, зебрами, леопардами, жирафами и крокодилами. 

Сегодня у Нестерова шесть подопечных - тигры Филипп, Заир, Вера, Надежда и Любовь, а также львица Тамара. Мужчина работает в Белгосцирке уже почти год.

"Когда у меня спрашивают, кого я больше всех люблю из своих животных, по пунктам отвечаю: сначала львицу Тамару, потом моего домашнего добермана Каспера, затем тигров, и только потом людей", - смеется артист.

Заслуженный артист России рассказал о цирковой династии, методах дрессуры и экстремальных родах тигров, которые сам же и принимал, а еще сравнил жизнь в российской и белорусской столицах.

На часть вопросов дрессировщик ответил в жилище своих "котов". Корреспонденту Sputnik удалось даже зайти в клетку к хищникам. В какой-то момент один из тигров устроил переполох - он встал с места и направился в сторону журналиста. Сергей Нестеров успокоил животное и велел вернуться на место. Как оказалось, нахождение постороннего человека в клетке с тиграми и есть самый рисковый трюк артиста.

Сергей Нестеров человек не суеверный, однако в некоторые правила и приметы перед выходом на манеж соблюдает.

"Мою палку, кроме меня, никто не имеет права трогать. Если я взял перед работой палочку, я ее из рук практически не выпускаю. Не крещусь, не читаю молитвы, но какие-то маленькие приметы есть", - отметил дрессировщик.

Смотрите на видео Sputnik, как проходило интервью в клетке с тиграми.

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Теги: Минск
 
 
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Заслуженный артист России Сергей Нестеров ответил на вопросы журналиста Sputnik прямо в клетке с тиграми. Понравилось ли такое интервью самим хищникам, смотрите на...
 
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