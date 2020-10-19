Снова очереди: в понедельник на границе с ЕС скопилось более 1080 грузовиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 окт - Sputnik. Более 1080 грузовиков скопилось на границе со странами Евросоюза утром в понедельник, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны наблюдаются уже пятую неделю. Количество грузовиков то сокращается, то увеличивается. В минувшее воскресенье в пунктах пропуска находилось более 820 авто. Утром в понедельник число машин заметно выросло: по данным Госпрогранкомитета на 8:00, в очередях стоят более 1080 фур.

Самая сложная ситуация сложилась на белорусско-литовской границе, где выезда в ЕС ждут более 730 машин. Больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска "Бенякони" - более 230. В пункте пропуска "Каменный Лог" находится более 220 фур, в "Привалке" - Более 190. Очередь из 90 большегрузов наблюдается в пункте пропуска "Котловка.

На границе с Латвией очередь сохраняется в пункте пропуска "Урбаны", где выезда в ЕС ждут более 80 фур. В "Григоровщине" автомобилей сейчас немного меньше - около 70.

На белорусско-польской границе также есть небольшие затруднения. Так, в пунктах пропуска "Брузги" в очереди стоят более 140 грузовых авто, в "Берестовице" - более 60.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу охраняют в усиленном варианте .

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