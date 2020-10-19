Мнение о тех, кому все равно: «Я бесконечно завидую безмятежности ума - гулкой, как пустой автозак»

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Антон Александров вспоминает старую истину «многие знания — многие печали» и подчеркивает, что он ни на кого не намекает в своей новой колонке.

Было время мы запоем смотрели сериал про доктора Хауса. Хороший был сериал. Помню, был такой эпизод. В больницу поступил средних лет мужчина, в целом весь такой из себя нормальный и обычный человек. В результате драматичного медицинского расследования выяснилось, что все его беды со здоровьем были вызваны каким-то отупляющим препаратом, который он постоянно принимал.

В больнице его прокапали, товарищ протрезвел… И вдруг из среднестатистического гражданина превратился в гения. Выяснилось, что он действительно мегаумный. Закончил университет в тринадцать, стал доктором наук в пятнадцать и всё такое. IQ просто зашкаливает. Но вот беда. Как только он снова поумнел, из приятного собеседника и хорошего мужа превратился тут же в едкого, мелочного и придирчивого типа. Все окружающие его раздражали. Он ругался на медсестер, ворчал на докторов, но особенно его бесила обычная, среднестатистическая жена.

Как же я его хорошо понимаю! Не потому, что меня раздражает жена. А в том плане, что быть тупым — это же прекрасно!

Пирамида Маслоу и пирамида Совкоу. Задумайтесь! Будьте людьми, а не «ширнармассами»! pic.twitter.com/DMZr5Lwqvc — Aleksey Eks (@eks_lj) May 30, 2014

Посудите сами. Жизнь глупого человека проста и незатейлива. Берете пирамиду Маслоу и напрочь отрезаете верхушку. Все эти потребности в любви, признании и самоактуализации — это для ботанов. Нижние слои — самые широкие, а, следовательно, самые важные и надежные. Сидишь в тепле, есть чего похавать, никто не бьет — значит всё ок.

Отношения с жизнью предельно упрощаются. У всех действий появляется четкий вектор — пожрать, поспать, потрахаться. И вот пусть хоть кто-то скажет, что в этом списке есть что-то лишнее или несовременное.

Еще, правда, есть не описанная Маслоу потребность, которую я бы назвал общим термином «забалдеть». Сюда попадают алкоголь, никотин и кому там что еще нравится. Что характерно, не припомню ни одной культуры, в которой широкие слови homo sapiens не придумали простого и доступного способа обдолбаться.

В нашей стране это, конечно, алкашка. «Пошла по жилам чарочка и рассмеялась добрая крестьянская душа».

И, как ни удивительно, на этом всё. Иных стремлений и терзаний тупой человек не имеет.

Хотя, нет. Еще, пожалуй, нужны зрелища. Но не слишком сложные. Мыльные оперы, «Пусть говорят», «Дом 2» и куча другого контента различных оттенков простоты. В кино — диалогов поменьше, перестрелок побольше, в музыке — тексты из трех слов и мелодии из трех аккордов. Идеальная песня, как у Стаса Михайлова, должна состоять из одних припевов.

У любой системы есть то, что в нее входит, и то, что из нее выходит.

Что касается людей, не претендующих на IQ выше шестидесяти, то помимо продуктов жизнедеятельности, они производят еще и бесконечную уверенность.

Это интеллигенция терзается в сомнениях. Хорош ли я, не самозванец ли, достоин ли? Это умнички могут придумать сотни причин, почему у них что-то не получится или получится хуже, чем у других. Это светлые головы будут бесконечно терзаться над бизнес-планом, просчитывая риски и угрозы.



Источник: facebook.com/leprumus

У тупого человека никаких таких переживаний нет. Он свято верит в свою исключительность, одаренность и правоту. Будучи неспособным осознать свою ущербность, он будет на серьезных щах доказывать, что Земля плоская, миром правят жидомасоны, средние удои по Узденскому району превысили смертность, а российские подводные лодки на голову превосходят чернокожих американских спортсменов.

Спорить с глупым человеком бесполезно. Как говорил один мой знакомый, самый интеллектуальный аргумент можно разрушить простым «и че?». А если удастся загнать собеседника в логический тупик, он может и драться полезть.

Еще одно приятное следствие скудоумия — отсутствие всякой ответственности. В незатейливой реальности идиота всё в мире происходит само собой. Машина ломается сама, а не потому что вовремя не проведено ТО. Зарплата низкая, потому что начальник козел, а не потому, что ты путаешь красное и теплое. Ветер дует, потому что деревья ветками машут. И так далее.

Когда нет способности выстроить элементарные причинно-следственные связи, можно расслабиться и плыть по течению в святой уверенности, что от тебя ничего не зависит.

И вот этим людям я завидую. Это блаженные идиоты, жизнь которых проста, понятна и незатейлива.



Автор иллюстрации: Линор Горалик / Источник: linorgoralik.com/pts

Нет, вы только представьте! Просыпаешься утром, ешь бутерброд с колбасой, едешь на тупую работу. Там от тебя особо никто ничего не ждет. Главное — делай, что говорят. А ты это умеешь!

Пообедал в столовой, дождался окончания рабочего дня. Приехал на трамвае обратно, зашел в магазин, купил водки и картошки. Дома ужинаешь перед телевизором, который тебе подробно рассказывает, как хорошо ты живешь и как плохо живут наши многочисленные враги. Закусывая водку огурцом, ты ругаешь Запад, геев и оппозицию. Потом смотришь сериал про честных ментов и засыпаешь. Пьяный и счастливый.

Порой, правда, картинка из телевизора начинает расходиться с тем, что ты видишь вокруг. Например, когда зарплаты вдруг перестает хватать и в конце месяца не можешь купить плодово-ягодное. Но по телевизору тебе подсказывают, что виноваты жадные предприниматели, банкиры, шпионы капитализма и протестующие. И ты успокаиваешься.

Всё в порядке. Власть мудрая, она во всем разберется.

Эти люди правда существуют. Если не верите, посмотрите внимательно вокруг. Они обычно говорят что-нибудь вроде: «Зачем пенсионеры провоцировали силовиков?». Или: «Курс рубля падает из-за забастовок». Иногда даже так: «Я вне политики». Запомните эти фразы-маячки.

Они действительно не видят ни правового дефолта, ни экономического тупика, ни мировой изоляции. Они не способны отследить причин того, что происходит, и осознать, что дальнейшие события зависят только от нас самих. От каждого из нас.

Они не переживают за избитых и задержанных. Не следят за дискурсом с Запада и Востока. Не читают аналитики. Не вскидываются по ночам от мысли, что делают недостаточно для того, чтобы страна стала процветающей и свободной.

И вот этой безмятежности ума, гулкой, как пустой автозак, я бесконечно завидую.

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