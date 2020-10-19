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Чем на самом деле занимаются бухгалтеры? Показываем в картинках
Источник материала: Tut.by
«Спасибо бухгалтерам, которые начисляют нам зарплату» — нередко именно такую фразу можно услышать на корпоративных праздниках и других встречах сотрудников компаний. Однако работа бухгалтерии совсем не ограничивается банальным расчетом оплаты работникам. А в крупных компаниях главбух и вовсе контролирует огромное количество процессов и задач. Вместе с
Непонятно, расскажите подробнее!
На самом деле, иметь пятилетнее образование для работы бухгалтером совсем необязательно. Есть и учреждения, где таких специалистов готовят за четыре года, а раньше профессии обучали даже на обычных курсах. Однако в 2017 году вступили в действие
Что касается опыта, то его бухгалтеры обычно получают уже трудоустроившись после выпуска из образовательного учреждения. Обычно новому сотруднику сначала доверяют вести наименее сложный раздел учета с небольшим набором операций в программе. Дальше — понемногу расширяют обязанности, и уже через несколько лет специалист может полноценно выходить на рынок труда.
Со стороны может показаться, что глубокое знание законодательства бухгалтеру незачем — большая часть алгоритмов заложена в бухгалтерских программах, и все необходимые операции они выполняют сами. Нередко это так и есть, особенно если дело касается работы с «первичкой» (документами, отражающими хозяйственные операции организации: накладными, актами). Как только происходит изменение в законодательстве, организация получает обновление и в программе автоматически появляются новые требования.
Однако, чтобы сформировать, например, данные о фактической себестоимости продукта, нужны не только знания о том, как работает программа, но понимание требований законодательства. Бухгалтерская работа — это все еще не только работа оператора по вводу данных, но и их обработка. В ней важно учитывать учетную политику предприятия, требования законодательства в конкретной отрасли, ожидания руководства к аналитической отчетности и оптимизации налогообложения.
Я не бухгалтер, объясните!
Работа через платежные поручения — обязательное требование договоров по рассчетно-кассовому обслуживанию между банками и организациями-клиентами. Это обусловлено белорусским законодательством, и без такого документа в сфере отношений между юридическими лицами невозможно ничего. К примеру, без платежного поручения банк откажется переводить деньги другому юрлицу в Беларуси или за границей либо зачислять деньги на карту сотрудника.
При этом существует понятие мемориального ордера — это своеобразный триггер, который позволяет распоряжаться деньгами с банковского счета юрлица без его платежного поручения. К примеру, комиссию за зачисление средств на карт-счета сотрудников банки обычно считают и списывают с баланса клиента самостоятельно как раз благодаря мемориальным ордерам.
Учет банковских операций по продаже и покупке валюты может показаться обывателю странным — все-таки, единственным законным платежным средством в Беларуси является рубль. Однако если компания сотрудничает с зарубежными предприятиями, рассчитываться с ними в иностранной валюте можно. То же самое касается белорусских представительств зарубежных компаний — платить им в долларах, евро или российских рублях не запрещено.
Нужны пояснения!
Зачем вообще нужен учет основных средств? Когда компания приобретает имущество или оборудование, которое будет использоваться в производстве, необходимо учесть все связанные с этим затраты. Транспортные расходы, расходы на монтаж, ввод в эксплуатацию — все затраты, которые относятся к стоимости объекта — нужно собрать в одну цифру, чтобы дальше оформить ввод в эксплуатацию. А после этого начать производство и извлекать прибыль.
Естественно, при расчете прибыли нужно учесть затраты на приобретенное оборудование. Как, если оно может служить долго? Здания, например, имеют нормативный срок службы 50 лет. Не включать же его стоимость в цену первой партии произведенного с помощью этой постройки товара.
Для этого используется амортизация. Это способ определить, какая часть затрат на оборудование будет входить в себестоимость готовой продукции или услуг за текущий период (обычно месяц). То есть, если оборудование имеет нормативный срок службы 5 лет, то затраты по нему до ввода в эксплуатацию, которые войдут в месячную себестоимость, будут рассчитываться, как стоимость оборудования, разделенная на 60 месяцев — получится сумма месячной амортизации. Ее нужно учитывать отдельно от стоимости самого оборудования, чтобы понимать, насколько потраченная ранее сумма на приобретение оборудования окупилась через помесячное включение в себестоимость товара или услуги.
Рассчитываться амортизация может по-разному. Так, в метрополитене каждый вагон имеет свой инвентарный номер и амортизируется по сроку службы. А колесная пара имеет отдельный номер и амортизируется по пробегу (чем больше пробег, тем больше начислена амортизация).
Еще один сложный термин — комплектация ОС — подразумевает процесс объединения различных элементов одной системы (в случае, например, с компьютером это могут быть закупленные у разных поставщиков системные блоки, мониторы, мышки, клавиатуры) в комплекты. Им в последствии присваивается инвентарный номер — один на весь комплект, а не на каждый его элемент в отдельности.
Процесс переоценки основных средств может быть как добровольным, так и обязательным (это определяется постановлениями Правительства). Он проводится раз в год и нужен, чтобы довести учетную стоимость основных средств до рыночной. Для этого применяют специальные коэффициенты, которые
А это что такое?
Учет нематериальных активов по своей сути практически аналогичен учету основных средств. Вот только его объектом являются вещи, которые, говоря простым языком, не потрогаешь. Это может быть, например, патент — в его стоимость будут входить зарплата сотрудников, занимавшихся его разработкой, стоимость аренды помещения, амортизация компьютеров и так далее.
Цель все та же — возможность оценить экономическую перспективу каждого проекта и рассчитать прибыль от него. Если не вести учет затрат на создание каждого нематериального актива (а для многих компаний это основной вид деятельности), можно не ответить на ряд вопросов: какие продукты себя оправдывают и насколько они финансово эффективны. В любой коммерческой организации работа имеет смысл только когда она приносит прибыль в долгосрочной перспективе.
Еще важная составляющая — актив компании. Если организация обладает, скажем, уникальным востребованным патентом, он должен быть отражен в балансе, как ее актив. Это увеличивает привлекательность такой фирмы как кредитора, например.
Интересно, рассказывайте!
Учет товарно-материальных ценностей — это учет всего, что производит предприятие и что для этого производства используется. Начиная от сырья, спецодежды и мебели и заканчивая самим готовым изделием. Сюда же относятся связанные с ними расходы. К примеру, если компания закупает сырье за границей, то в стоимость ТМЦ будут входить расходы на таможенное оформление и транспортировку.
Означает ли это, что на любой фирме учтено абсолютно все сырье до последнего винтика? Обычно да. В компании
В одной плите около 1100 разных комплектующих, заготовок, полуфабрикатов и материалов. При выдаче со склада любого материала или винтика ведется расчет потребности в количестве, чтобы выпустить запланированное количество готовой продукции. Если хоть один винтик для учета будет потерян, плиту невозможно будет собрать до товарного состояния. Отдел контроля ее не пропустит на склад готовой продукции, и вроде бы сделанное до конца изделие из-за одной мельчайшей детали не пойдет в продажу оперативно. Так что, хоть мелкие детали обычно и числятся в учете в килограммах, они точно такой же важный элемент учета, как и любая другая товарно-материальная ценность.
На этом месте поподробнее!
Во многих компаниях работа с кадрами и зарплатой практически целиком возложена на бухгалтерию. Однако на средних и крупных предприятиях со штатом примерно от 200 сотрудников обычно существует специальный кадровый отдел, цель которого — обеспечить компанию специалистами необходимой квалификации, а их — комфортными условиями труда. Он занимается поиском и подбором новых сотрудников, проведением собеседований, адаптацией специалистов, психологической работой, планированием и распределение загрузки специалистов, составлением графиков выхода на работу, взаимодействием со страховыми организациями, пенсионным фондом и другими органами.
Этот же отдел обычно готовит данные (приказы об увольнении, приеме на работу, о командировках, отпусках, премировании или штрафных санкциях) для передачи в бухгалтерию предприятия. Это нужно для расчета зарплаты и самой выплаты.
Остальная работа все так же останется за бухгалтерами. Это начисление вознаграждений и доходов по их видам (оплата по окладу, премия, больничный, материальная помощь, командировочные), удержание подоходного налога (при этом сумма удержания может зависеть от наличия льгот, например, при наличии детей до 18 лет, кредитов на жилье и прочего). Бухгалтерия также распределит зарплату по необходимым счетам и статьям учета, подсчитает налоги от Фонда оплаты труда и рассчитается с налоговой инспекцией по ним. Она же по запросу выдаст справку о доходах в разрезе удержаний (налоги, ссуды, алименты, авансы) и начислений (оплата труда, дивиденды, роялти, авторские).
А это как работает?
В Беларуси существуют рекомендованные Правительством
Без вас не разобраться, что это?
Под входящими услугами обычно подразумевают абсолютно все потребляемые услуги: как для функционирования офиса, так и для производственных процессов. Также речь идет о услугах подрядчиков или субподрядчиков, которые относят в стоимость приобретаемых ТМЦ, и услугах для последующей отчетности перед арендаторами (коммунальные платежи, уборка территории и помещений).
Исходящие или оказанные услуги — это вообще все виды оказываемых организацией услуг. Сюда же входят услуги лизинговых компаний.
Непонятно, расскажите подробнее!
На самом деле, иметь пятилетнее образование для работы бухгалтером совсем необязательно. Есть и учреждения, где таких специалистов готовят за четыре года, а раньше профессии обучали даже на обычных курсах. Однако в 2017 году вступили в действие
Что касается опыта, то его бухгалтеры обычно получают уже трудоустроившись после выпуска из образовательного учреждения. Обычно новому сотруднику сначала доверяют вести наименее сложный раздел учета с небольшим набором операций в программе. Дальше — понемногу расширяют обязанности, и уже через несколько лет специалист может полноценно выходить на рынок труда.
Со стороны может показаться, что глубокое знание законодательства бухгалтеру незачем — большая часть алгоритмов заложена в бухгалтерских программах, и все необходимые операции они выполняют сами. Нередко это так и есть, особенно если дело касается работы с «первичкой» (документами, отражающими хозяйственные операции организации: накладными, актами). Как только происходит изменение в законодательстве, организация получает обновление и в программе автоматически появляются новые требования.
Однако, чтобы сформировать, например, данные о фактической себестоимости продукта, нужны не только знания о том, как работает программа, но понимание требований законодательства. Бухгалтерская работа — это все еще не только работа оператора по вводу данных, но и их обработка. В ней важно учитывать учетную политику предприятия, требования законодательства в конкретной отрасли, ожидания руководства к аналитической отчетности и оптимизации налогообложения.
Я не бухгалтер, объясните!
Работа через платежные поручения — обязательное требование договоров по рассчетно-кассовому обслуживанию между банками и организациями-клиентами. Это обусловлено белорусским законодательством, и без такого документа в сфере отношений между юридическими лицами невозможно ничего. К примеру, без платежного поручения банк откажется переводить деньги другому юрлицу в Беларуси или за границей либо зачислять деньги на карту сотрудника.
При этом существует понятие мемориального ордера — это своеобразный триггер, который позволяет распоряжаться деньгами с банковского счета юрлица без его платежного поручения. К примеру, комиссию за зачисление средств на карт-счета сотрудников банки обычно считают и списывают с баланса клиента самостоятельно как раз благодаря мемориальным ордерам.
Учет банковских операций по продаже и покупке валюты может показаться обывателю странным — все-таки, единственным законным платежным средством в Беларуси является рубль. Однако если компания сотрудничает с зарубежными предприятиями, рассчитываться с ними в иностранной валюте можно. То же самое касается белорусских представительств зарубежных компаний — платить им в долларах, евро или российских рублях не запрещено.
Нужны пояснения!
Зачем вообще нужен учет основных средств? Когда компания приобретает имущество или оборудование, которое будет использоваться в производстве, необходимо учесть все связанные с этим затраты. Транспортные расходы, расходы на монтаж, ввод в эксплуатацию — все затраты, которые относятся к стоимости объекта — нужно собрать в одну цифру, чтобы дальше оформить ввод в эксплуатацию. А после этого начать производство и извлекать прибыль.
Естественно, при расчете прибыли нужно учесть затраты на приобретенное оборудование. Как, если оно может служить долго? Здания, например, имеют нормативный срок службы 50 лет. Не включать же его стоимость в цену первой партии произведенного с помощью этой постройки товара.
Для этого используется амортизация. Это способ определить, какая часть затрат на оборудование будет входить в себестоимость готовой продукции или услуг за текущий период (обычно месяц). То есть, если оборудование имеет нормативный срок службы 5 лет, то затраты по нему до ввода в эксплуатацию, которые войдут в месячную себестоимость, будут рассчитываться, как стоимость оборудования, разделенная на 60 месяцев — получится сумма месячной амортизации. Ее нужно учитывать отдельно от стоимости самого оборудования, чтобы понимать, насколько потраченная ранее сумма на приобретение оборудования окупилась через помесячное включение в себестоимость товара или услуги.
Рассчитываться амортизация может по-разному. Так, в метрополитене каждый вагон имеет свой инвентарный номер и амортизируется по сроку службы. А колесная пара имеет отдельный номер и амортизируется по пробегу (чем больше пробег, тем больше начислена амортизация).
Еще один сложный термин — комплектация ОС — подразумевает процесс объединения различных элементов одной системы (в случае, например, с компьютером это могут быть закупленные у разных поставщиков системные блоки, мониторы, мышки, клавиатуры) в комплекты. Им в последствии присваивается инвентарный номер — один на весь комплект, а не на каждый его элемент в отдельности.
Процесс переоценки основных средств может быть как добровольным, так и обязательным (это определяется постановлениями Правительства). Он проводится раз в год и нужен, чтобы довести учетную стоимость основных средств до рыночной. Для этого применяют специальные коэффициенты, которые
А это что такое?
Учет нематериальных активов по своей сути практически аналогичен учету основных средств. Вот только его объектом являются вещи, которые, говоря простым языком, не потрогаешь. Это может быть, например, патент — в его стоимость будут входить зарплата сотрудников, занимавшихся его разработкой, стоимость аренды помещения, амортизация компьютеров и так далее.
Цель все та же — возможность оценить экономическую перспективу каждого проекта и рассчитать прибыль от него. Если не вести учет затрат на создание каждого нематериального актива (а для многих компаний это основной вид деятельности), можно не ответить на ряд вопросов: какие продукты себя оправдывают и насколько они финансово эффективны. В любой коммерческой организации работа имеет смысл только когда она приносит прибыль в долгосрочной перспективе.
Еще важная составляющая — актив компании. Если организация обладает, скажем, уникальным востребованным патентом, он должен быть отражен в балансе, как ее актив. Это увеличивает привлекательность такой фирмы как кредитора, например.
Интересно, рассказывайте!
Учет товарно-материальных ценностей — это учет всего, что производит предприятие и что для этого производства используется. Начиная от сырья, спецодежды и мебели и заканчивая самим готовым изделием. Сюда же относятся связанные с ними расходы. К примеру, если компания закупает сырье за границей, то в стоимость ТМЦ будут входить расходы на таможенное оформление и транспортировку.
Означает ли это, что на любой фирме учтено абсолютно все сырье до последнего винтика? Обычно да. В компании
В одной плите около 1100 разных комплектующих, заготовок, полуфабрикатов и материалов. При выдаче со склада любого материала или винтика ведется расчет потребности в количестве, чтобы выпустить запланированное количество готовой продукции. Если хоть один винтик для учета будет потерян, плиту невозможно будет собрать до товарного состояния. Отдел контроля ее не пропустит на склад готовой продукции, и вроде бы сделанное до конца изделие из-за одной мельчайшей детали не пойдет в продажу оперативно. Так что, хоть мелкие детали обычно и числятся в учете в килограммах, они точно такой же важный элемент учета, как и любая другая товарно-материальная ценность.
На этом месте поподробнее!
Во многих компаниях работа с кадрами и зарплатой практически целиком возложена на бухгалтерию. Однако на средних и крупных предприятиях со штатом примерно от 200 сотрудников обычно существует специальный кадровый отдел, цель которого — обеспечить компанию специалистами необходимой квалификации, а их — комфортными условиями труда. Он занимается поиском и подбором новых сотрудников, проведением собеседований, адаптацией специалистов, психологической работой, планированием и распределение загрузки специалистов, составлением графиков выхода на работу, взаимодействием со страховыми организациями, пенсионным фондом и другими органами.
Этот же отдел обычно готовит данные (приказы об увольнении, приеме на работу, о командировках, отпусках, премировании или штрафных санкциях) для передачи в бухгалтерию предприятия. Это нужно для расчета зарплаты и самой выплаты.
Остальная работа все так же останется за бухгалтерами. Это начисление вознаграждений и доходов по их видам (оплата по окладу, премия, больничный, материальная помощь, командировочные), удержание подоходного налога (при этом сумма удержания может зависеть от наличия льгот, например, при наличии детей до 18 лет, кредитов на жилье и прочего). Бухгалтерия также распределит зарплату по необходимым счетам и статьям учета, подсчитает налоги от Фонда оплаты труда и рассчитается с налоговой инспекцией по ним. Она же по запросу выдаст справку о доходах в разрезе удержаний (налоги, ссуды, алименты, авансы) и начислений (оплата труда, дивиденды, роялти, авторские).
А это как работает?
В Беларуси существуют рекомендованные Правительством
Без вас не разобраться, что это?
Под входящими услугами обычно подразумевают абсолютно все потребляемые услуги: как для функционирования офиса, так и для производственных процессов. Также речь идет о услугах подрядчиков или субподрядчиков, которые относят в стоимость приобретаемых ТМЦ, и услугах для последующей отчетности перед арендаторами (коммунальные платежи, уборка территории и помещений).
Исходящие или оказанные услуги — это вообще все виды оказываемых организацией услуг. Сюда же входят услуги лизинговых компаний.
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Работа бухгалтеров, за исключение зачисления зарплаты, для большиснтва - темный лес. Пробуем объяснить, в чем она заключается, с помощью инфографики. *Партнерский...
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