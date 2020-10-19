Чем на самом деле занимаются бухгалтеры? Показываем в картинках

Непонятно, расскажите подробнее!

На самом деле, иметь пятилетнее образование для работы бухгалтером совсем необязательно. Есть и учреждения, где таких специалистов готовят за четыре года, а раньше профессии обучали даже на обычных курсах. Однако в 2017 году вступили в действие требования , согласно которым наличие «корочки» для бухгалтеров — обязательное условие для официальной работы.

Что касается опыта, то его бухгалтеры обычно получают уже трудоустроившись после выпуска из образовательного учреждения. Обычно новому сотруднику сначала доверяют вести наименее сложный раздел учета с небольшим набором операций в программе. Дальше — понемногу расширяют обязанности, и уже через несколько лет специалист может полноценно выходить на рынок труда.

Со стороны может показаться, что глубокое знание законодательства бухгалтеру незачем — большая часть алгоритмов заложена в бухгалтерских программах, и все необходимые операции они выполняют сами. Нередко это так и есть, особенно если дело касается работы с «первичкой» (документами, отражающими хозяйственные операции организации: накладными, актами). Как только происходит изменение в законодательстве, организация получает обновление и в программе автоматически появляются новые требования.

Однако, чтобы сформировать, например, данные о фактической себестоимости продукта, нужны не только знания о том, как работает программа, но понимание требований законодательства. Бухгалтерская работа — это все еще не только работа оператора по вводу данных, но и их обработка. В ней важно учитывать учетную политику предприятия, требования законодательства в конкретной отрасли, ожидания руководства к аналитической отчетности и оптимизации налогообложения.