Какой мужчина вам подходит? Тест

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Девушки, у которых нет пары, часто представляют, а каким же должен быть партнер рядом. Наш тест поможет определить, какой мужчина вам подходит, согласно вашим представлениям. В конце мы дадим оценку, насколько они реалистичны: может быть, поэтому у вас и нет пары, что вы слишком далеко улетели в облака? Только отвечайте на вопросы максимально честно.