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Какой мужчина вам подходит? Тест

19.10.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушки, у которых нет пары, часто представляют, а каким же должен быть партнер рядом. Наш тест поможет определить, какой мужчина вам подходит, согласно вашим представлениям. В конце мы дадим оценку, насколько они реалистичны: может быть, поэтому у вас и нет пары, что вы слишком далеко улетели в облака? Только отвечайте на вопросы максимально честно.

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Тест скажет, какой мужчина вам подходит, исходя из ваших представлений об отношениях. Определить идеал мужчины иногда тоже важно, чтобы осознать, реально ли вам...
 
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